Dünya
5
Yeniakit Publisher
"Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çevirebiliriz" diyen ülkeden büyük ihanet: Sizden de bu beklenirdi zaten
Hint Okyanusu’nda İran’a ait bir fırkateynin ABD denizaltısı tarafından torpido ile batırılması, uluslararası sularda gerilimi zirveye taşıdı. 80 mürettebatın hayatını kaybettiği olay, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir düşman gemisinin denizaltı operasyonuyla batırıldığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti. Saldırının Hindistan yakınlarında gerçekleşmesi ve Hindistan’ın son dönemdeki bölgesel politikaları ise söz konusu ülkeye yönelik ağır "ihanet" suçlamalarının yükselmesine sebep oldu.

1
#1
Foto - "Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çevirebiliriz" diyen ülkeden büyük ihanet: Sizden de bu beklenirdi zaten

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hint Okyanusu'nda İran'a ait bir savaş gemisinin ABD denizaltısı tarafından torpido ile batırıldığını açıkladı. İran donanmasına ait Moudge sınıfı fırkateynin İran kıyılarından yaklaşık 2 bin 750 kilometre uzaklıkta vurulduğu bildirildi. Saldırının ardından yaklaşık 180 kişilik mürettebatı bulunan geminin batması sonucu 80 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

#2
Foto - "Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çevirebiliriz" diyen ülkeden büyük ihanet: Sizden de bu beklenirdi zaten

ABD Savunma Bakanı Hegseth, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada bir Amerikan denizaltısının İran savaş gemisini torpido ile vurduğunu belirterek, "Bir Amerikan denizaltısı, bir İran savaş gemisini Hint Okyanusu'nda güvende olduğunu düşündüğü sularda batırdı. Torpido ile vurulan savaş gemisi sessiz bir ölüme mahkum edildi. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpido ile batırıldığı ilk olay" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - "Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çevirebiliriz" diyen ülkeden büyük ihanet: Sizden de bu beklenirdi zaten

Savaş gemisinin Hint Okyanusu'nda vurulmasının ardından sosyal medyada Hindistan'a yönelik sert eleştiriler gündeme geldi. Bazı kullanıcılar Hindistan'ı "ihanet ülkesi" olarak nitelendirirken, konu uluslararası kamuoyunda tartışmaya yol açtı.

#4
Foto - "Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çevirebiliriz" diyen ülkeden büyük ihanet: Sizden de bu beklenirdi zaten

Bilindiği gibi, Hindistan-Pakistan gerilimi sürerken, Hindistan Başbakanı Modi'ye yakın emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin Keşmir'e müdahale ettiğini ve güç gösterisi yaptığını öne süren Bakshi, "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz" herzelerini yumurtlamıştı.

