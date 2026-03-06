“Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çevirebiliriz” diyen ülkeden büyük ihanet: Sizden de bu beklenirdi zaten
Hint Okyanusu’nda İran’a ait bir fırkateynin ABD denizaltısı tarafından torpido ile batırılması, uluslararası sularda gerilimi zirveye taşıdı. 80 mürettebatın hayatını kaybettiği olay, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir düşman gemisinin denizaltı operasyonuyla batırıldığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti. Saldırının Hindistan yakınlarında gerçekleşmesi ve Hindistan’ın son dönemdeki bölgesel politikaları ise söz konusu ülkeye yönelik ağır "ihanet" suçlamalarının yükselmesine sebep oldu.