“Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çevirebiliriz” diyen ülkeden büyük ihanet: Sizden de bu beklenirdi zaten

ABD Savunma Bakanı Hegseth, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada bir Amerikan denizaltısının İran savaş gemisini torpido ile vurduğunu belirterek, "Bir Amerikan denizaltısı, bir İran savaş gemisini Hint Okyanusu'nda güvende olduğunu düşündüğü sularda batırdı. Torpido ile vurulan savaş gemisi sessiz bir ölüme mahkum edildi. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpido ile batırıldığı ilk olay" ifadelerini kullandı.