Gerçekleşmesi zor görevlerin askeriydi! Vefat ettiğinde çantasından çıkanlar herkesi ağlattı! İşte hayatını Osmanlı'ya adayan istihbaratçı ‘Zenci Musa'nın hikayesi

Zenci Musa, Trablusgarp Savaşı'nda Kuşçu Başı Eşref (Eşref Sencer) ile tanışıp onun emir eri oldu. Musa’nın yaşı küçüktü ama yetenekleri büyüktü. Arapça, İngilizce, Fransızca, Farsça ve Türkçe olmak üzere 5 dil biliyordu. Bu durum Sultan II. Abdülhamid’in kurduğu ‘Yıldız İstihbaratı’nın subaylarından biri olmasını sağladı. Musa, Trablusgarp’tan sonra Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Birinci Kanal Hareketi gibi pek çok yerde ve savaşta daha görev yaptı. Sudanlı Musa’ya bir gün komutanı Eşref Sencer önemli bir görev verdi. Uzun zamandır Yemen’de destek iletilemeyen 7. Ordu’ya 300 bin altın götürülecekti. Bölgede İngilizler ve kışkırttıkları bedeviler bulunduğu için bu gerçekleşmesi zor bir görevdi ancak Musa da gerçekleşmesi zor görevlerin askeriydi. Eşref Sencer emri altında bulunan ekibi 2'ye ayırdı. Bunlardan biri Sudanlı Musa’nın olduğu koldu. Ekibin Eşref Sencer kolu, 25 bin kişilik bir kuşatmanın altında kaldı ve 2 gün süren çatışma sonrasında birçoğu hayatını kaybetti. Kuşçubaşı Eşref Bey ise yaralı bir şekilde esir alındı.