Gerçekleşmesi zor görevlerin askeriydi! Vefat ettiğinde çantasından çıkanlar herkesi ağlattı! İşte hayatını Osmanlı'ya adayan istihbaratçı ‘Zenci Musa'nın hikayesi

Zenci Musa neredeyse 2 metreyi bulan boyuyla girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekse de o sadece fiziksel olarak güçlü değildi, aynı zamanda sağlam bir karaktere de sahipti. Gönüllü olarak katıldığı Trablusgarp Savaşı'nda tanıştığı Kuşçu Başı Eşref ise hayatını tamamen değiştirdi. Vefat ettiğinde çantasından çıkanlar ise herkesi ağlattı... Milliyet'ten Betül Topaklı'nın derlemesine göre; Hayatı Girit'te bir Türk mahallesinde başlayan Musa, Trablusgarp'tan Balkanlar'a, Çanakkale'den Yemen çöllerine kadar neredeyse her yere vatanı için koştu, gönderildiği her cephede savaştı. 1880 yılında gözlerini dünyaya açtı ve ömrünün tamamını 'Zenci Musa' diye anılarak geçirdi. Erken yaşta babasını kaybettiği için Mısır sınırlarındaki Kahire'de Türklerin yaşadığı bir mahalleye gönderilen Musa, dedesiyle birlikte Türkçeyi iyi seviyede öğrendi. 2 metrelik boyu sayesinde tüm dikkatleri üzerine çeken Musa, sadece fiziksel açıdan değil mental açıdan da oldukça sağlamdı. 1911 yılında dedesiyle birlikte gönüllü olarak Trablusgarp Savaşı'na katılması, sağlam karakterinin en somut deliliydi. Üstelik bu savaş onun için bir dönüm noktasıydı. Savaşta tanışacağı kişi, Zenci Musa'nın hayatını tamamen değiştirecekti.