Gençlik ve Spor Bakanı müjdeyi tüm gençlere duyurdu! Helal olsun...

"Çocuklarınızı spor salonlarına, tesislere, yüzme havuzlarına getirin. Onlarla konuşun, sohbet edin. Çünkü onların sizlerle konuşmaya ihtiyacı var. Artık evde, aileler birbiriyle mesajlaşmaya başladı. Bir odadan diğer odaya mesaj gönderiyorlar. Bu çok doğru bir şey değil. Aileler olarak çocuklarla, gençlerle konuşmak, onları dinlemek gerek. Çocuklarınızı spora yönlendirin, ellerinden tutup tesislere getirin, spor yapmalarını sağlayın. Paylaşmayı, arkadaşlığı, takım oyununu öğretin, yeteneklerini keşfedin." "TÜM SALONLARIMIZ, HAVUZLARIMIZ AÇIK KALACAK" GSB yaz spor okullarının faaliyetleri hakkında bilgi veren Bakan Bak, "Bu yaz, Türkiye çapında yaklaşık 4 milyon gencimizle bir araya geldik. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle bugüne kadar 8 milyon kişiye yüzme öğrettik. Yetenek taramasıyla okullarda, çocukları uygun oldukları branşlara yönlendiriyoruz. Her zaman hareket etmek zorundayız. Hareket etmezsek başta obezite olmak üzere çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için aileler çocuklarını spor okullarına getirmeli. Bu sadece bir ara verme. Kış spor okullarımız da olacak. Tüm salonlarımız, havuzlarımız açık kalacak. Sizleri bekliyoruz" diye konuştu.