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Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı müjdeyi tüm gençlere duyurdu! Helal olsun...

2023-09-17 16:51:57
Gençlik ve Spor Bakanı müjdeyi tüm gençlere duyurdu! Helal olsun...

GSB Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşma yaparak, "Kış spor okullarımız da olacak. Tüm salonlarımız, havuzlarımız açık kalacak. Sizleri bekliyoruz" dedi.

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Foto - Gençlik ve Spor Bakanı müjdeyi tüm gençlere duyurdu! Helal olsun...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki GSB Yaz Spor Okulları'nın kapanış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Bak, yaz mevsiminde yaklaşık 4 milyon gençle bir araya geldiklerini belirterek, 'Kış Spor Okulları'nın da olacağını söyledi.

#2
Foto - Gençlik ve Spor Bakanı müjdeyi tüm gençlere duyurdu! Helal olsun...

Türkiyenin dört bir yanında spor tesisleri inşa ettiklerini belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Tesislerimizde spor yapan gençlerimize paylaşmayı, arkadaş olmayı, yeteneklerini keşfetmeyi ve iyi bir birey olmayı öğrettik. Bundan sonra da öğretmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında müthiş tesislere sahibiz. Türkiye, Avrupa'nın en genç spor tesis yapısına sahip ülkesi konumunda. Bu süreçte bizlere öncülük eden, sporun içinden gelen çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor çok önemli bir faktör. Amaçlarımızdan biri de sporu tabana yaymak, tüm gençlerimizin en az 2 branşta spor yapmasını sağlamak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılığından, ekran alışkanlığından uzak tutmak" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Gençlik ve Spor Bakanı müjdeyi tüm gençlere duyurdu! Helal olsun...

"Çocuklarınızı spor salonlarına, tesislere, yüzme havuzlarına getirin. Onlarla konuşun, sohbet edin. Çünkü onların sizlerle konuşmaya ihtiyacı var. Artık evde, aileler birbiriyle mesajlaşmaya başladı. Bir odadan diğer odaya mesaj gönderiyorlar. Bu çok doğru bir şey değil. Aileler olarak çocuklarla, gençlerle konuşmak, onları dinlemek gerek. Çocuklarınızı spora yönlendirin, ellerinden tutup tesislere getirin, spor yapmalarını sağlayın. Paylaşmayı, arkadaşlığı, takım oyununu öğretin, yeteneklerini keşfedin." "TÜM SALONLARIMIZ, HAVUZLARIMIZ AÇIK KALACAK" GSB yaz spor okullarının faaliyetleri hakkında bilgi veren Bakan Bak, "Bu yaz, Türkiye çapında yaklaşık 4 milyon gencimizle bir araya geldik. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle bugüne kadar 8 milyon kişiye yüzme öğrettik. Yetenek taramasıyla okullarda, çocukları uygun oldukları branşlara yönlendiriyoruz. Her zaman hareket etmek zorundayız. Hareket etmezsek başta obezite olmak üzere çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için aileler çocuklarını spor okullarına getirmeli. Bu sadece bir ara verme. Kış spor okullarımız da olacak. Tüm salonlarımız, havuzlarımız açık kalacak. Sizleri bekliyoruz" diye konuştu.

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