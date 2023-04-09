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Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

2023-04-09 10:43:28
Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

Hükümet işbaşı eğitim programıyla çalışan gençlere 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yaptı. Günlük ödemeler 327 TL oldu. Gençler 9 ayda 84 bin TL kazanacak.

#1
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

Hükümet bu yıl da 500 binin üzerinde gence işbaşı eğitim programlarıyla iş kapısı açarken ödemelere 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yaptı. Buna göre, işbaşı eğitim programına katılan öğrencilere (iş arayan statüsündeki katılımcılar) yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı. 9 AYDA 84 BİN LİRA Altı aylık program süresince gençler aylık 8.506 lira olmak üzere 6 ayda 51 bin lira alacak. Geleceğin meslekleri siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama programlarına katılan gençlere günde 359.90 lira verilecek.

#2
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

Dokuz ay sürecek program boyunca gençlerin eline geçecek tutar 84 bin 216 lira olacak. Programa ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğrencileri katılabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına katılabiliyor.

#3
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

İşverenler yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 327.18 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 163.59 lira ödenecek. Lise ve altı örgüt eğitime devam öğrenciler için günlük tutar 245.38 lira, diğer öğrenciler için ise bu tutar 327.18 lira olacak.

#4
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

İŞKUR DESTEKLİ Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için programın süresi 9 ay uygulanıyor. Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlikle ilgili mesleklerde en fazla 9 ay sürüyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası, meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.

#5
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

İŞVEREN DE ÖDEME YAPABİLİR İşverenler kendi isteklerine bağlı olarak katılımcılara ödeme yapabilir (sigorta yapmamak kaydıyla) ve bu ödemelerin en fazla brüt asgari ücretin yarısına tekabül eden tutarını vergi matrahından düşebilir. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, programın 10'da birlik süresini aşmamak üzere mazeret izni verilebilir.

#6
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

Ayrıca doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni kullanılabilir. Programa 81 ildeki İŞKUR müdürlükleri, iş merkezleri ve e-şube üzerinden başvurabiliyor.

#7
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

3 AY ARAYLA YENİDEN YARARLANILİR İki yıl içerisinde 320 fiili günü geçmemek ve iki program arasında 3 aylık bekleme süresine uymak şartıyla programdan tekrar yararlanabiliniyor.

#8
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir. İşveren tarafından yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla işverenin toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak.

#9
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

#10
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.

#11
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ REFORM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz" dedi. Bilgin, KİT'lerdeki taşeron sorununu da çözeceklerini belirterek, "KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı.

#12
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz" dedi.

#13
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

ESAS İŞLER TAŞERONDA OLMAYACAK Bakan Bilgin, devlette esas işleri kamu işçilerinin yapması gerektiğini belirterek, "Yeni bir yol yaparken bir taşerona verirsiniz ama işi devraldıktan sonra demiryolu işçilerinin yapması lazım. Demiryolunun bakımı, onarımı, yenilenmesi kalıcı bir iştir. Orada taşeron kullanılmaz. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması gerekiyor. Taşeron esas işte değil, münferit alanlarda, geçici işlerde kullanılmalı. Onun dışındakilerin hepsinin ben bu taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

#14
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

7000 BİN İŞÇİ İÇİN DE GERİ SAYIM Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışması da sürüyor. Bakan Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de çalışanları mutlu eden bir sözleşmeye imza atacaklarını söyledi. Kamu işçileriyle toplu iş sözleşmesinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce imzalanması bekleniyor. Kamu işçilerinin taban ücretinin yükseltilmesi, refah payının eklenmesi, taşeronların kadroya alınması en önemli başlıkları oluşturuyor.

#15
Foto - Gençlere yüzde 33 zam! 84 bin TL hesaplara yatırılacak

EÇİCİ İŞÇİLERDE 12 AYLIK KIDEM DÖNEMİ Geçici işçilerin çalışma süresinin 12 aya çıkarılarak kıdem hakkı verilmesi, taşerondan kadroya geçenler için zorunlu emekliliğin son bulmasına ilişkin düzenlemeler de yaşama geçirilecek. FARKLI İSTİHDAM ÇEŞİTLERİ VAR Kamudaki farklı istihdam çeşitleri nedeniyle yaşanan sorunlar tek tek çözülüyor. Taşeron işçilik, geçici işçilikte çözüm bekleyen sorun alanları da çözüme kavuşturuluyor. Geçici işçilik, adı üstünde kısa süreli bir istihdam olup kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde yaklaşık 60 bin çalışan bulunuyor.

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