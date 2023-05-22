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Gemlik Zeytini nam salıyor

2023-05-22 22:57:17
Gemlik Zeytini nam salıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 28 Mayıs itibariyle tescil süreçleri tamamlanacak olan Gemlik Zeytini’nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretli ürün olarak resmen kabul edileceğini açıkladı. Bursa programı kapsamında Gemlik Zeytin Hali'ni ziyaret eden Bakan Varank, zeytinci esnafla sohbet etti, Gemlik Zeytini için Avrupa Birliğinde yapılan coğrafi işaret tescili hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin yerel ve yöresel değerlerini uluslararası düzeyde etkin şekilde korumak için ocak ayında uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını anımsatan Bakan Varank, itiraz süreci tamamlanacak coğrafi işaretlerle birlikte AB’de tescilli ürünlerin sayısının 9'dan 14'e yükseleceğini belirtti.

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Foto - Gemlik Zeytini nam salıyor

41 ÜRÜN İÇİN BAŞVURU İlk aşamada Türkiye'nin ticari potansiyeli yüksek 100 ürününü uluslararası düzeyde tescil ettirmek istediklerini ifade eden Varank, halen 41 başvuruyla ilgili işlemlerin AB Komisyonu nezdinde devam ettiğini ifade etti. Dünyaca ünlü Gemlik Zeytini’nin Türkiye'deki coğrafi işaret tescilinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verildiğini hatırlatan Bakan Varank, şöyle devam etti: "Artık bu ürün coğrafi olarak tescil edilmiş, gerçekten şartları sağlayan ürünlerin tescillenerek alım satımının yapıldığı, tescillendiği bir ürün haline geldi. Biz sadece Türkiye'de bu ürünü tescillemekle kalmadık. Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaretimizin tescilini almak üzere Bakanlığımıza bağlı Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile birlikte bir başvuru yapmıştık. Avrupa Komisyonu'nun resmi gazetesinde Gemlik Zeytini’nin tescili için ilan yapıldı. 28 Mayıs itibariyle bu tescil süreci tamamlanmış olacak. Artık Gemlik Zeytini, Avrupa Birliği nezdinde de resmi olarak tanınan bir ürün haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

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Foto - Gemlik Zeytini nam salıyor

AVRUPA’DA TANINAN 10. ÜRÜN Türkiye'nin yerel özellikleri ve yerel ürünleriyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Varank, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar Türkiye'den 9 ürünün Avrupa Birliği nezdinde tescili yapılmıştı. Gemlik Zeytini de 10'uncu ürün olarak tescili tamamlanmış olacak ve dünya pazarlarında bu ürünümüzü çok daha iyi pazarlayacağız. Artık dünyada ‘Gemlik Zeytini’ olarak bu ürün talep edilecek. Reklamını da bu şekilde yapmış olacağız. Tabii bunun yanında Bursa'nın farklı ürünlerinin de coğrafi işaret tescilini dünya nezdinde devam ettirmek için başvurularımız var. Onların neticelerini de bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Bursa Şeftalisi, Bursa Siyah İnciri ve Bursa Kestanesi’nin tescillerini de Avrupa nezdinde almış olacağız."

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Foto - Gemlik Zeytini nam salıyor

SIRADA 4 ÜRÜN VAR Gemlik Zeytini'nin yanı sıra 10 Mayıs'ta itiraz süresi dolan Suruç Narı ve 22 Mayıs'ta itiraz süresi dolacak Çağlayancerit Cevizi ile üç coğrafi işaretin tescil sürecinin haziran ayında tamamlanması öngörülüyor. Öte yandan coğrafi işaret başvurusu yapılan ve inceleme süreçleri tamamlanan Edremit Zeytinyağı ve Milas Yağlı Zeytini ile ilgili itiraz sürelerinin dolması bekleniyor. AB’DE TESCİLLİ 9 ÜRÜN VAR Türkiye'nin şu anda Avrupa Birliğinde Antep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı ve Antakya Künefesi olmak üzere 9 tescilli coğrafi işareti bulunuyor.

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