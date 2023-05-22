Gemlik Zeytini nam salıyor

41 ÜRÜN İÇİN BAŞVURU İlk aşamada Türkiye'nin ticari potansiyeli yüksek 100 ürününü uluslararası düzeyde tescil ettirmek istediklerini ifade eden Varank, halen 41 başvuruyla ilgili işlemlerin AB Komisyonu nezdinde devam ettiğini ifade etti. Dünyaca ünlü Gemlik Zeytini’nin Türkiye'deki coğrafi işaret tescilinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verildiğini hatırlatan Bakan Varank, şöyle devam etti: "Artık bu ürün coğrafi olarak tescil edilmiş, gerçekten şartları sağlayan ürünlerin tescillenerek alım satımının yapıldığı, tescillendiği bir ürün haline geldi. Biz sadece Türkiye'de bu ürünü tescillemekle kalmadık. Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaretimizin tescilini almak üzere Bakanlığımıza bağlı Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile birlikte bir başvuru yapmıştık. Avrupa Komisyonu'nun resmi gazetesinde Gemlik Zeytini’nin tescili için ilan yapıldı. 28 Mayıs itibariyle bu tescil süreci tamamlanmış olacak. Artık Gemlik Zeytini, Avrupa Birliği nezdinde de resmi olarak tanınan bir ürün haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz."