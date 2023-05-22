2023-05-22 22:57:17 Gemlik Zeytini nam salıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 28 Mayıs itibariyle tescil süreçleri tamamlanacak olan Gemlik Zeytini’nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretli ürün olarak resmen kabul edileceğini açıkladı. Bursa programı kapsamında Gemlik Zeytin Hali'ni ziyaret eden Bakan Varank, zeytinci esnafla sohbet etti, Gemlik Zeytini için Avrupa Birliğinde yapılan coğrafi işaret tescili hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin yerel ve yöresel değerlerini uluslararası düzeyde etkin şekilde korumak için ocak ayında uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını anımsatan Bakan Varank, itiraz süreci tamamlanacak coğrafi işaretlerle birlikte AB’de tescilli ürünlerin sayısının 9'dan 14'e yükseleceğini belirtti.