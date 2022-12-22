Gelmiş geçmiş en pahalı otomobil de bu listede! İşte 2022 yılında satılan en pahalı 10 otomobil

3 - 1955 FERRARI 410 SUPERAMERICA SPORT SPIDER Yine RM Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılan araç 22 milyon 623 bin dolara el değiştirdi. Ferrari'nin yarış geçmişi en başarılı modellerinden biri olan araç, 1956 ve 57 yıllarında Carroll Shelby tarafından birçok yarışta kullanıldı. Shelby, bu otomobille 8 galibiyet ve 10 podyum başarısı elde ederek kariyerindeki tüm otomobilleri geride bıraktı. İlk gövde, motor ve şasi hala korunuyor.