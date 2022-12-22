2022-12-22 14:56:04 Gelmiş geçmiş en pahalı otomobil de bu listede! İşte 2022 yılında satılan en pahalı 10 otomobil
Otomobil dünyasının klasik ve özel modellerine açık artırmalarda büyük ücretler ödeniyor. İşte 2022 yılında satılan en pahalı 10 otomobil. Tarihin 'en pahalı otomobili' de bu listede yer alıyor. 10 - 1958 MASERATI 450S FANTUZZI Üretilen 10 örnekten 9'uncusu olan model müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmada 9 milyon 250 bin dolara satıldı. Döneminde birçok yarışta başarı elde eden aracın V8 motoru 1990'larda geçirdiği restorasyon sonrası hala yerinde.