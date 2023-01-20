Geliyor gelmekte olan doğalgaz! Bir gemi daha filoya dahil oldu

Karadeniz açıklarında Sakarya Gaz Sahası bölgesinde 710 milyar metreküp rezervlik doğalgazı Filyos'a ulaştırma çalışmaları sürüyor. Karada 7 bin 300 denizde 2 bin 200 olmak üzere 9 bin 500 personelin çalıştığı projenin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacağını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, filoya dahil edilen Mukavemet Gemisi'ni ziyaret etti. ÇALIŞMALAR ÜÇ ANA BAŞLIKTA TAM HIZDA İLERLİYOR Filyos Limanı'na yanaşan geminin personeli tarafından karşılanan Bakan Fatih Dönmez, gemiyi gezerek teknik bilgiler aldı. Ardından sahadaki çalışmalar ve geminin teknik bilgileri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Fatih Dönmez şöyle dedi: "Belirli aralıklarla Filyos'a çalışmaları yerinde incelemek için geliyoruz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalar üç ana başlıkta tam hızda ilerliyor. Kuyulardaki sondaj tamamlama çalışmalarımız büyük oranda bitti. Deniz tabanındaki çalışmalarımızda ilerleme oranımız an itibariyle yüzde 90'lar seviyesinde. Boru hatları zaten geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı orada bir sıkıntımız yok. Gazı işleyecek olan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük bir kısmı tamamlanmış durumda.