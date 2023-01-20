Geliyor gelmekte olan doğalgaz! Bir gemi daha filoya dahil oldu

ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞIN HİKAYESİNİ YAZACAK Dün gece buradaydık sahaya da çıktık. Mesai arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Çalışan sayısı da her gün artıyor. Kara tarafında 7 bin 300 çalışanımız var. Deniz tarafında da 2 bin 200 olmak üzere toplam 9 bin 500 kişi ile bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu proje Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde de bu gazı milletimizle buluşturmak arzusundayız. BU OPERASYONDA 50'NİN ÜZERİNDE GEMİ ÇALIŞIYOR Ekiplerimizin motivasyonu tam ve yerindedir. Bir aksilik çıkmadığı takdirde planladığımız tarihte inşallah hizmete girmiş olacak. Bunun yanı sıra deniz tarafında birçok iş yapılıyor. Bunlar içinde özel niteliktli, özellikli gemilere ihtiyacımız var. Mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda. Bu operasyonda 50'nin üzerinde gemi çalışıyor. Mukavemet adını vermiş olduğumuz gemi de çok kısa süre içerisinde limanımıza geldi. Burada ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte ekipmanlar var. İki tane vincimiz var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine arovi adını verdiğimiz su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Özel operatörler vasıtasıyla. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler. Bu vesile ile geminin tüm personeli ve kaptanına işlerinde kolaylıklar diliyorum.