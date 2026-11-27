Günlerdir etkili olan kuvvetli lodos ve poyrazın ardından düşen hava sıcaklıkları yeniden yükselmeye başladı. Yurt genelinde bugün ve yarın güneşli hava hakim olacak. Ancak yeni haftayla birlikte Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, beraberinde kar yağışı ve fırtınayı getirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi'nin yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının ise öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.