“Geliyor” dediler, tarihi verdiler! Atkı, bere, eldiven ne varsa çıkarın
Türkiye, kasım ayının son güneşli günlerini yaşarken pazar gününden itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar düşmesi beklenirken Trakya'dan giriş yapacak kar yağışı, yeni haftada İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e yayılacak. AKOM ise İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin ocak ayı başından şubat ortasına kadar olan dönemde en yüksek seviyeye ulaşacağını bildirdi.