Geliri dudak uçuklattı... Okul değil sanki fabrika

Sektörün genel ihtiyacını karşılayan bütün makinelerimiz var. Hepsini burada kullanıyoruz. Adeta bir fabrika gibi çalışıyoruz. Döner sermaye üzerinden çalıştığımız için öğrencilerin çoğu okulda imkan bulmadıkları eğitimi burada almış oluyorlar. Kalifiye bir eleman olarak yetişiyorlar. Çünkü döner sermaye için farklı kurumlara birçok iş yapıyoruz. Bu işler dahilinde çocuklarımız bizim yaptığımız işlerin ucundan tutarak hem kendilerine bir harçlık temin ediyorlar hem de ileriye yönelik yapacakları meslek için eğitimlerini pekiştirmiş oluyorlar. Mezun olan öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iş yeri açma belgesi veriliyor. Böylece öğrencilerimiz iş yerlerini açıp mobilya sektörü üzerine çalışabiliyorlar” diye konuştu.