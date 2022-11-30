Geliri dudak uçuklattı... Okul değil sanki fabrika

Okul Müdürü Recai Gülez, okuldaki döner sermaye çalışmalarının öğrencilerin eğitiminden ve üretmesinden sonra geldiğini belirterek, “Okulumuzda 8 alanda meslek eğitimi yapıyoruz. Bunlar elektrik-elektronik, endüstri, otomasyon, makine, kimya, bilişim, motor ve mobilya. Son 3 yıldır okulumuzun yeni kampüsüne taşınmasıyla birlikte bir değişim çalışması başlattık. Bu değişim çerçevesinde bölümlerimizin içeriğini teknolojik gelişmelere uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken öğrenmenin pekişmesi, öğrencilerin endüstrinin ve sanayinin istediği özelliklerde yetişebilmesi için döner sermaye çalışmalarında ağırlık veriyoruz. Ama döner sermayede maksat bizim için para kazanmak değil öğrencinin öğrenirken üretmesi, ürettiği şeyin hayatta kullanılması ve dolayısıyla eğitim öğretime ve mesleğine olan saygısının artması açısından bizim için önemli.