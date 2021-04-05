Gelininin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı, yaşlı kadının mezarı açıldı

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili dün yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "04.04.2021 günü ulusal kanallarda yayınlanan haberlerde bahsi geçen Fadime Arslan isimli vatandaşımız 24 gün önce vefat etmiştir. Vefat eden 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümden önce gelini 61 yaşındaki gelini F.A. tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair video görüntüleri olması ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi iddiaları nedeniyle mezarı 03 Nisan 2021 günü saat 08.00'de açılarak, şahsa ait naaş cenaze nakil aracına koyularak gerekli incelemelerin yapılması için İzmir Adli Tıp kurumuna sevk edilmiştir."