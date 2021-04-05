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Hayat-Aktüel
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Gelininin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı, yaşlı kadının mezarı açıldı

2021-04-05 16:51:19
Gelininin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı, yaşlı kadının mezarı açıldı

Manisa'dan tüyleri diken diken eden görüntüler geldi. 24 gün önce hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) mezarı, gelini F.A. (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne ilişkin videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı. Arslan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, görüntüler üzerine gözaltına alınan gelin F.A., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatın üzerine serbest bırakıldı.

#1
Foto - Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta hayatını kaybetti. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta hayatını kaybetti. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

#2
Foto - Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerden Arslan'a gelini F.A. tarafından şiddet uygulanıp, kötü muamelede bulunulduğu tespit edildi.

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerden Arslan'a gelini F.A. tarafından şiddet uygulanıp, kötü muamelede bulunulduğu tespit edildi.

#3
Foto - Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma F.A.'yı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip,

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma F.A.'yı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

#4
Foto - F.A., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

F.A., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

#5
Foto - Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili dün yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili dün yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "04.04.2021 günü ulusal kanallarda yayınlanan haberlerde bahsi geçen Fadime Arslan isimli vatandaşımız 24 gün önce vefat etmiştir. Vefat eden 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümden önce gelini 61 yaşındaki gelini F.A. tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair video görüntüleri olması ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi iddiaları nedeniyle mezarı 03 Nisan 2021 günü saat 08.00'de açılarak, şahsa ait naaş cenaze nakil aracına koyularak gerekli incelemelerin yapılması için İzmir Adli Tıp kurumuna sevk edilmiştir."

#6
Foto - Öte yandan Arslan'a şiddet uygulayıp, kötü muamelede bulunulan F.A.'nın görüntülerini çektiği ileri sürülen gelini F.A.'nın (28) bir süre önce birlikte yaşadıkları evden ayrılıp, başka bir eve çıktığı öğrenildi. Görüntüler üzerine gözaltına alınan gelin F.A., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatın üzerine serbest bırakıldı.

Öte yandan Arslan'a şiddet uygulayıp, kötü muamelede bulunulan F.A.'nın görüntülerini çektiği ileri sürülen gelini F.A.'nın (28) bir süre önce birlikte yaşadıkları evden ayrılıp, başka bir eve çıktığı öğrenildi. Görüntüler üzerine gözaltına alınan gelin F.A., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatın üzerine serbest bırakıldı.

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