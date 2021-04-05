2021-04-05 16:51:19 Gelininin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı, yaşlı kadının mezarı açıldı
Manisa'dan tüyleri diken diken eden görüntüler geldi. 24 gün önce hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) mezarı, gelini F.A. (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne ilişkin videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı. Arslan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, görüntüler üzerine gözaltına alınan gelin F.A., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatın üzerine serbest bırakıldı.