Geleneksel üretiliyor kapış kapış gidiyor

Gürün’de ailesiyle birlikte uzun yıllardır hem modern hem de geleneksel yöntemle bulgur üretimi yapan Fatih Öztürk, Gürün bulgurunun lezzeti ile dikkat çektiğini belirtip, “Tesisimiz günde 100 tona kadar kaynatma kapasitesine sahip. 60 tonda net paketleme ürün kapasitesine sahibiz. Yöremizin buğdaylarını işliyoruz. Bizim bulgurumuzu diğerlerinden ayıran özellik; yumuşak dokusu, daha fazla yağ ve su emiciliği sayesinde daha lezzetli olmasıdır. Üretim şeklimizde diğer bulgurlardan biraz daha farklıdır. Hem geleneksel hem de modern yöntemleri kullanmaktayız. Sezonunda bulgurumuzu sahalarımıza serip güneş altında kurutuyoruz. Kış aylarında ise kurutma fırınlarını kullanıyoruz.” dedi.