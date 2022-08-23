Geleneksel üretiliyor kapış kapış gidiyor

Öztürk, bulgur üretiminde ata torumdan elde edilen Zeron buğdayı kullandıklarını ifade ederek “Özellikle bizim Gürün bölgesinde geçmişten gelen zeron buğdayı kültürü var. Bu buğdayın nesli her ne kadar tükenmekte olsa da gerek işletme sahipleri gerek tarım il ve ilçe müdürlüklerinin desteği çerçevesinde bu tohumun geliştirilme çabaları sürmektedir. Bu da bizim için artı bir avantaj sağlamaktadır. Üretim verimliliği olsun bulgur kalitesi olsun lezzeti olsun bu tüketiciye yansımakta. Yurt içinde gönderdiğimiz yaklaşık 63 ilimiz mevcut, talep geldiğinde yurtdışına gönderiyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 14 bin tondur.” Şeklinde konuştu.