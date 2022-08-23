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Ekonomi
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Geleneksel üretiliyor kapış kapış gidiyor

2022-08-23 11:52:26
Geleneksel üretiliyor kapış kapış gidiyor

Sivas’ta ata tohum Zeron cinsi buğday hasadıyla birlikte geleneksel yöntemlerle meşhur Gürün bulgurunun üretimine başlanıldı.

#1
Foto - Geleneksel üretiliyor kapış kapış gidiyor

Yeni hasat ve kavuran sıcakların etkisi ile meşhur Gürün bulgurunun üretimine başlanıldı. Sivas’ın Gürün ilçesinde ata torum buğdaydan elde edilip geleneksel yöntemlerde üretilen bulgur ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Zeron buğdayı kullanılarak elde edilen bulgur kış aylarında makinelerde pişirilip kurutulurken mevsiminde açık havada serilip güneş altında kurutuluyor. Güneş altında kurutulan bulgur, yağlı ve su emiciliği sayesinde daha lezzetli hale geliyor.

#2
Foto - Geleneksel üretiliyor kapış kapış gidiyor

Gürün’de ailesiyle birlikte uzun yıllardır hem modern hem de geleneksel yöntemle bulgur üretimi yapan Fatih Öztürk, Gürün bulgurunun lezzeti ile dikkat çektiğini belirtip, “Tesisimiz günde 100 tona kadar kaynatma kapasitesine sahip. 60 tonda net paketleme ürün kapasitesine sahibiz. Yöremizin buğdaylarını işliyoruz. Bizim bulgurumuzu diğerlerinden ayıran özellik; yumuşak dokusu, daha fazla yağ ve su emiciliği sayesinde daha lezzetli olmasıdır. Üretim şeklimizde diğer bulgurlardan biraz daha farklıdır. Hem geleneksel hem de modern yöntemleri kullanmaktayız. Sezonunda bulgurumuzu sahalarımıza serip güneş altında kurutuyoruz. Kış aylarında ise kurutma fırınlarını kullanıyoruz.” dedi.

#3
Foto - Geleneksel üretiliyor kapış kapış gidiyor

Öztürk, bulgur üretiminde ata torumdan elde edilen Zeron buğdayı kullandıklarını ifade ederek “Özellikle bizim Gürün bölgesinde geçmişten gelen zeron buğdayı kültürü var. Bu buğdayın nesli her ne kadar tükenmekte olsa da gerek işletme sahipleri gerek tarım il ve ilçe müdürlüklerinin desteği çerçevesinde bu tohumun geliştirilme çabaları sürmektedir. Bu da bizim için artı bir avantaj sağlamaktadır. Üretim verimliliği olsun bulgur kalitesi olsun lezzeti olsun bu tüketiciye yansımakta. Yurt içinde gönderdiğimiz yaklaşık 63 ilimiz mevcut, talep geldiğinde yurtdışına gönderiyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 14 bin tondur.” Şeklinde konuştu.

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