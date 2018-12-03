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Gelecek seneki vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı belli oldu

  • 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları açıklandı. İşte 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergilerindeki artış oranları...

  • 2019 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

  • Motor gücü 1300 cc'ye kadar olan 1-3 yaş aralığındaki araçlardan;-Değeri 40 bin liranın altında olanlardan 919 lira,-Değeri 40 bin ila 70 bin arasında olanlardan bin 10 lira,-Değeri 70 bin liranın üstünde olanlardan ise 1404 lira yıllık vergi alınacak.

  • Yeni yılda kırmızı ışık ihlali cezası 56 lira artış ile 291 lira olacak.

  • -Hız sınırını yüzde 10 ila 30 arası aşanlara 291 lira,-Yüzde 30 ila yüzde 50 arası aşanlara 604 lira,-Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşanlara ise bin 240 lira para cezası kesilecek.

  • Alkollü halde araç kullananlar ilk yakalanmada bin 240 lira, ikinci yakalanmada ise bin 554 lira ceza ödeyecek.

  • Yeni yılda, 1 yıllık pasaport harcı 48 lira artarak 249 lira olacak.

  • B sınıfı ehliyet harcı ise 118 lira artarak 614 lira'ya yükselecek.

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