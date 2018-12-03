Gelecek seneki vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı belli oldu
2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları açıklandı. İşte 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergilerindeki artış oranları...
2019 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
Motor gücü 1300 cc'ye kadar olan 1-3 yaş aralığındaki araçlardan;-Değeri 40 bin liranın altında olanlardan 919 lira,-Değeri 40 bin ila 70 bin arasında olanlardan bin 10 lira,-Değeri 70 bin liranın üstünde olanlardan ise 1404 lira yıllık vergi alınacak.
Yeni yılda kırmızı ışık ihlali cezası 56 lira artış ile 291 lira olacak.
-Hız sınırını yüzde 10 ila 30 arası aşanlara 291 lira,-Yüzde 30 ila yüzde 50 arası aşanlara 604 lira,-Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşanlara ise bin 240 lira para cezası kesilecek.
Alkollü halde araç kullananlar ilk yakalanmada bin 240 lira, ikinci yakalanmada ise bin 554 lira ceza ödeyecek.
Yeni yılda, 1 yıllık pasaport harcı 48 lira artarak 249 lira olacak.
B sınıfı ehliyet harcı ise 118 lira artarak 614 lira'ya yükselecek.