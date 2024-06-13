  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
15
Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

2024-06-13 07:20:22
Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Bu sezon bir hayli beklentilerin altında bir performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un göreve gelmesinin ardından transferler de netleşmeye başladı. Öte yandan takımın yıldız isimlerinden Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın kasasını doldurarak takımdan ayrılacak. Portekizli oyuncunun bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

#2
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

PAULISTA İSTANBUL'A GELİYOR Kadrosunu birçok bölgede revize edecek olan Beşiktaş, ilk transferini de bu akşam İstanbul'a getiriyor.

#3
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Gabriel Paulista'nın bugün 22.45'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

#4
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, kulübümüzle görüşmeler yapmak üzere Brezilya'dan İstanbul'a seyahat edecek ve bugün saat 22.45'te İstanbul Havalimanı'nda olacaktır. Gabriel Paulista, Dış Hat Geliş Terminali'ndan ülkemize giriş yapacaktır. Saygılarımızla" denildi.

#5
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

GEDSON'A DEV BONSERVİS Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes için 20 milyon euro'ya yakın bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlamak üzere.

#6
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Beşiktaş ile son detayları görüşen Rus devi, Gedson için de teklifini iletti.

#7
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Zenit, Portekizli orta sahaya 4 yıllık sözleşmeyle birlikte bonuslar hariç yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti.

#8
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Bu sezon resmi maçlarda 45 kez forma giyen Gedson Fernandes, takımın en etkili isimlerinden birisi oldu.

#9
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Portekizli genç orta saha, bu maçlarda 3 gol atarken 6 da asist yaptı.

#10
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Gedson Fernandes, Türkiye'de Çaykur Rizespor ve Galatasaray formaları da giymişti.

#11
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Öte yandan oyuncunun eski kulübü Benfica, Beşiktaş'ın elde edeceği bonservisin yarı hakkına sahip.

#12
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Bununla birlikte Zenit ve Beşiktaş arasında Bahtiyar Zaynutdinov transferi için de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

#13
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Portekizli orta saha 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

#14
Foto - Gedson Fernandes'in yeni takımını duyurdular! Bonservisi bile belli oldu: 4 yıllık imzayı atıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine zam, indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine zam, indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Zam olduğu iddi..
Buket Özgünlü Boyacı’da yok yok! 'Köpek Velisi' aile boyu ihya olmuş
Gündem

Buket Özgünlü Boyacı’da yok yok! 'Köpek Velisi' aile boyu ihya olmuş

Akit’in edindiği bilgilere göre, 6 yıl önce kirasını ödeyemeyecek durumda iken kurduğu ‘Yaşama Tutunan Patiler’ isimli derneğin ardından “em..
Ermenistan Başbakanı Paşinyan kritik anlaşmadan çekileceklerini açıkladı
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan kritik anlaşmadan çekileceklerini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) çıkacaklarını belirtti.
Türk milletine hakaret üstüne hakaret! Atın bu 'sığırı' Türkiye'den bir daha da sokmayın
Gündem

Türk milletine hakaret üstüne hakaret! Atın bu 'sığırı' Türkiye'den bir daha da sokmayın

Arpasını Almanya'dan alan 'sığır' verdiği sokak röportajında Türk milletine hakaret üstüne hakaret etti.
İsrail karşıtı protesto bir anda karıştı! Burger King şubesi önünde arbede
Gündem

İsrail karşıtı protesto bir anda karıştı! Burger King şubesi önünde arbede

Konya'da Burger King'i protesto eden grup kendileriyle tartışmaya giren şahsı darbetti. O anlar kameraya yansıdı.
O ilimizde Cemevi belediyeye devredildi, sosyal medyadan tepki yağdı: İşin gerçeği başka çıktı
Gündem

O ilimizde Cemevi belediyeye devredildi, sosyal medyadan tepki yağdı: İşin gerçeği başka çıktı

Açıklamada, 2022 yılının Ekim ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 800 metrekare arsa, 3 bin metrekare de kapalı alan üzerine Cemev..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23