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Türkiye
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Gediz’de yangında bina kullanılamaz hale geldi

2024-06-05 13:34:17
Gediz’de yangında bina kullanılamaz hale geldi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında bir bina kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Gediz’de yangında bina kullanılamaz hale geldi

Yangın ilçeye bağlı Gümele köyköyünde eski belediye binası olarak kullanılan ve şimdilerde ise depo görevi gören bina alevlere teslim oldu.

#2
Foto - Gediz’de yangında bina kullanılamaz hale geldi

Köyde depo olarak kullanılan binadan dumanlar çıktığını gören köylüler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiyeye haber verildi.

#3
Foto - Gediz’de yangında bina kullanılamaz hale geldi

Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede köyde bulunan yangına müdahalesi ile yangın söndürüldü.

#4
Foto - Gediz’de yangında bina kullanılamaz hale geldi

Yangının neden ve nasıl çıktığı ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

#5
Foto - Gediz’de yangında bina kullanılamaz hale geldi

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