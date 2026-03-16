  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Projeyi VakıfBank yürütecek! KOBİ'lere büyük destek Bu gerilime neden olur mu peki! Nihan Buruk: Okan Buruk kral olacak ve Dinozora geri dönmeye gerek yok... Youtube kanalını aniden kapatmıştı: Enes Batur 24 saatte servet kazandı! Füzeler depreme neden olur mu? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Muğla'da... 'Şehir Hastanesi' haberini duyurdu... Yapılmasın diye çok uğraşmışlardı! İstanbul Havalimanı 6. kez ‘Yılın Havalimanı’ seçildi Ramazan'da iftar ve sahur derken şimdi Bayram'da beslenmeye dikkat uyarısı... James Walkinshaw'dan Çelik Kubbe için olay sözler! 'Büyük bir dengesizlik var' diyerek duyurdu Peygamber Efendimiz (sav) neden çörek otunu tavsiye ediyor? Her hastalığa şifa kaynağı...
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Füzeler depreme neden olur mu? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 'füzeler depreme neden olur mu?' sorusuna cevap verdi.

#1
Foto - Füzeler depreme neden olur mu? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, savaşlarda kullanılan büyük çaplı füzelerin doğrudan deprem oluşturamayacağını belirterek, bu tür patlamaların yalnızca sınırlı sarsıntılara yol açabileceğini ifade etti.

#2
Foto - Füzeler depreme neden olur mu? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabı

Zeybek, depremlerin temel nedeninin yer kabuğunda biriken enerjinin kırılmalarla açığa çıkması olduğunu vurguladı. Yer kabuğunun belirli bölgelerinde zamanla biriken enerjinin, kayaların dayanma gücünü aşmasıyla faylarda kırılmalar meydana geldiğini ve bunun deprem olarak hissedildiğini söyledi.

#3
Foto - Füzeler depreme neden olur mu? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabı

Savaşlarda kullanılan füzelerin belirli ölçüde sarsıntı oluşturabileceğini belirten Zeybek, ancak bu durumun büyük depremler üretmek için yeterli bir mekanizma olmadığını kaydetti.

#4
Foto - Füzeler depreme neden olur mu? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabı

Depremlerin en yaygın nedeninin fay hatlarındaki hareketler olduğunu ifade eden Zeybek, volkanik faaliyetler ve bazı bölgelerde yer altı boşluklarının çökmesi gibi olayların da yerel ölçekte sarsıntılara yol açabileceğini dile getirdi. Buna karşın bombalamaların doğrudan deprem oluşturduğunu söylemenin bilimsel bir temeli olmadığını vurguladı.

#5
Foto - Füzeler depreme neden olur mu? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabı

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremi de değerlendiren Zeybek, söz konusu sarsıntının Karadeniz tabanındaki faylarla ilişkili olmadığını, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Karadeniz tabanındaki fayların genellikle 5 ile 6 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirten Zeybek, 7’nin üzerinde çok büyük ve yıkıcı depremler beklemediklerini ifade etti.

#6
Foto - Füzeler depreme neden olur mu? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabı

Ancak bu durumun tamamen risksiz olduğu anlamına gelmediğini belirten Zeybek, kıyı yerleşimlerinde yapılaşma ve yer seçimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Samsun’un güney kesiminden geçen Ladik ve Havza hattının Kuzey Anadolu Fayının önemli parçalarından biri olduğunu hatırlatan Zeybek, Türkiye’nin Alp orojen kuşağında yer aldığı için deprem gerçeğiyle yaşamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23