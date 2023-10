Aşırı kafein içmek! Bir sabah fincan kahvesi sayısız insan için keyifli bir ritüel olsa da, kafeinin uyarıcı etkileri sisteminizde saatlerce kalabilir. Uyku kalitenizi korumak için kahve ve soda gibi diğer kafeinli içecekleri günün geç saatlerinde tüketmekten kaçının. May, "Kafein uykuyu yatmadan bir veya iki saat önce değil, birkaç saat boyunca etkileyebilir" diye açıklıyor. "Kafeinin yarı ömrü dört ila altı saat olduğundan, etkilerini altı saat sonra bile hissedebilirsiniz." Çok fazla tuzlu yiyecek yemek Uykunuzu olumsuz etkileyebilecek tuzlu atıştırmalıklardan kaçının. Frontiers in Neuroscience dergisinde 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yüksek sodyum alımı uyku düzeninin bozulmasıyla ilişkilendirildi. May, "İnsanlar, sodyum açısından zengin yiyecekler yemenin sıvı tutulmasına yol açarak geceleri idrara çıkmalarına yol açabileceğini fark etmeyebilir" diyor. "Gıda etiketlerini okumak ve sodyum oranı yüksek gıdaları ortadan kaldırmak bu sorunun önlenmesine yardımcı olacaktır."