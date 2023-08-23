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Kadın - Aile
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Gece yatmadan için karaciğeriniz temizlensin! Dikkat: Piyasa doğal ilaç diyor, yapan kazanıyor! Nasıl hazırlanıyor?

2023-08-23 10:53:43
Gece yatmadan için karaciğeriniz temizlensin! Dikkat: Piyasa doğal ilaç diyor, yapan kazanıyor! Nasıl hazırlanıyor?

Karaciğeriniz siz farkında olmasanız da vücudunuzu temizleyen en önemli organlardandır. Eğer fazla yağlı yemekler tüketiyorsanız ve ayrıca alkol kullanıyorsanız, karaciğerinizi zorluyorsunuz demektir. Düzenli temizlenmediğinde karaciğer fonksiyonlarında düşüş olabilir ve bu olduğunda sağlığınızı ciddi anlamda kaybedebilirsiniz. Size bahsetmek üzere olduğumuz içecekleri düzenli olarak tükettiğiniz takdirde karaciğeriniz tertemiz, sağlığınız da en üst seviyede olacaktır. Dünyanın en güçlü antioksidan kaynağı bu karışım sayesinde süreç hızlanıyor. Aman dikkat: Vücudun en temel olan organları karaciğer ve akciğerleri tertemiz yapıyor. Düzenli tüketildiğinde karaciğerdeki toksinlenme hatasını engelliyor.

#1
Foto - Gece yatmadan için karaciğeriniz temizlensin! Dikkat: Piyasa doğal ilaç diyor, yapan kazanıyor! Nasıl hazırlanıyor?

Karaciğer temizliği sabah saat 1 ve 3 arasında meydana gelir. Eğer bu saatlerde derin uykuda değilseniz, karaciğerinize iyilik yapmıyorsunuz demektir. Ayrıca zamanında yatmış olsanız bile, eğer akşam yemeğinde fazla yağlı bir şey tükettiyseniz, karaciğerinizi zorlu bir gece bekliyor demektir. Tek yapmanız gereken karaciğerinize fazla yüklenmemeyi öğrenmek. Gerisini kendisi halledecektir.

#2
Foto - Gece yatmadan için karaciğeriniz temizlensin! Dikkat: Piyasa doğal ilaç diyor, yapan kazanıyor! Nasıl hazırlanıyor?

Nane çayı! Metabolizmanız ve sindiriminiz için harika etkileri vardır. 2 yemek kaşığı kuru nane yaprağı ve bir su bardağı sıcak suda 10 dakika boyunca demleyin ve ardından afiyetle tüketin. Gün aşırı olarak bir hafta boyunca gece yatmadan tekrarlarsanız, sadece karaciğerinizi temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda da kilo vermeye başlayacaksınız.

#3
Foto - Gece yatmadan için karaciğeriniz temizlensin! Dikkat: Piyasa doğal ilaç diyor, yapan kazanıyor! Nasıl hazırlanıyor?

Sıcak limon suyu! 1 hafta boyunca her gece yatmadan bir su bardağı sıcak suya bir limonu sıkın, için ve yatın. İdrar söktürücü etkisi sayesinde karaciğerinizi ilk günkü gibi tertemiz yapacaktır.

#4
Foto - Gece yatmadan için karaciğeriniz temizlensin! Dikkat: Piyasa doğal ilaç diyor, yapan kazanıyor! Nasıl hazırlanıyor?

Papatya çayı; uykuya kolayca dalmak, vücudunuzu toksinlerden temizlemek ve karaciğer faaliyetlerini iyileştirmek için birebirdir. 1 yemek kaşığı kuru papatya çiçeği ve bir su bardağı sıcak suda 10 dakika kadar demleyerek yatmadan önce için ve karaciğeriniz tertemiz olsun.

#5
Foto - Gece yatmadan için karaciğeriniz temizlensin! Dikkat: Piyasa doğal ilaç diyor, yapan kazanıyor! Nasıl hazırlanıyor?

Birlikte kullanıldıklarında bağışıklık sisteminizi güçlendirir, vücut sağlığınızı iyileştirir ve metabolizmanızı hızlandırır. 1 hafta boyunca gün aşırı olarak gece yatmadan önce; yarım limon, birkaç dilim zencefil ve bir su bardağı sıcak suyu karıştırın, 10 dakika demlenmesine izin verin ve için. Sonuçlarına inanamayacaksınız.

#6
Foto - Gece yatmadan için karaciğeriniz temizlensin! Dikkat: Piyasa doğal ilaç diyor, yapan kazanıyor! Nasıl hazırlanıyor?

Yulaf! Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, lif zengini bu yiyeceğin karaciğere iyi geldiğini biliyor muydunuz? Hem kilo vermek isteyenler, hem de vücudunu temiz tutmak isteyenler rahatlıkla yulaf kullanabilir. 1 su bardağı yulafı tencereye boşaltın ve üzerine 6 bardak su ve bir çay kaşığı tarçın ekleyin. İyice kaynadıktan sonra yumuşayan yulafları iyice süzün. Ardından ister süt, ister yoğurt ve meyve karışımına katarak afiyetle tüketin.

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