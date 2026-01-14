Gece yarısı sıcak yataklarından zıpladılar! “Geliyoruz, gökyüzüne bakın” mesajı İsrail’i ayağa kaldırdı
İsrail genelinde yüz binlerce kişinin telefonuna aynı anda gelen gizemli mesajlar ülkede paniğe sebep oldu.
Geçtiğimiz günlerde İsrail genelinde yüz binlerce kişinin cep telefonuna eş zamanlı olarak gelen gizemli mesajlar ülkede tedirginliğe neden oldu. İngilizce olarak gönderilen SMS'lerde, "Geliyoruz. Gece yarısı gökyüzüne bakın" ifadeleri yer aldı.
Mesajların gönderildiği numaranın İngiltere'nin başkenti Londra'ya (Londra alan kodlu) ait olması olayın gizemini artırdı. İsrail basını, kaynağı belirsiz bu girişimi İran ile bağlantılı bir "korku yayma kampanyası" ve psikolojik baskı unsuru olarak yorumladı.
Panik havasının yayılması üzerine İsrail Ulusal Siber Güvenlik Dairesi acil bir açıklama yaptı. Olayın cihazlara yönelik bir sızma veya veri hırsızlığı girişimi olmadığını belirten yetkililer, "Bu sadece toplumda endişeye yol açmayı amaçlayan bir girişimdir. Numarayı engelleyin, mesajı silin ve başkalarıyla paylaşarak paniği büyütmeyin" uyarısında bulundu.
