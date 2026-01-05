  • İSTANBUL
Gece uykusu kaçanlar: Gece yarısı uyananlar için tekrar uyumanın 8 ipucu! ABD tarafından yeni çarpıcı analiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gece uykusu kaçanlar: Gece yarısı uyananlar için tekrar uyumanın 8 ipucu! ABD tarafından yeni çarpıcı analiz

CNN International tarafından uykusuzluğa karşı bu kez yeni çarpıcı analiz geldi. Bir süredir devam eden uykusuzluk hayatı durma noktasına getirdiğinde vatandaş çareyi market raflarında arıyor. Ancak bu ipuçları özellikle ayağa uygulandığı gecelerce süren uyksuzluğa tedbir için çare olabilir.

#1
Foto - Gece uykusu kaçanlar: Gece yarısı uyananlar için tekrar uyumanın 8 ipucu! ABD tarafından yeni çarpıcı analiz

CNN International, uyku uzmanlarıyla görüşüp bu konuda bazı tavsiyeler aldı. İşte gece uyandıktan sonra beyni kapatıp vücudun çok ihtiyaç duyduğu uykuya geri dönmeyi sağlayacak 8 ipucu... Amerikan Stres Enstitüsü' Çarpıcı analizi açıkladı.

#2
Foto - Gece uykusu kaçanlar: Gece yarısı uyananlar için tekrar uyumanın 8 ipucu! ABD tarafından yeni çarpıcı analiz

Stresi azaltma ve rahatlamada en çok tercih edilen yöntemlerinden biri derin nefes alma. Fakat bunun doğru yapılması gerekiyor. Uzmanlar, ilkin elinizi karnınızın üstüne koymayı, bunun ardından gözlerinizi kapatıp 6'ya kadar sayarak burnunuzdan derin bir nefes almanızı önerdi. Alınan nefesin, yine 6'ya kadar sayarak ağızdan verilmesini istedi. Southern California Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi'nde doçent Raj Dasgupta şöyle konuştu: Ana solunum kasımızı kullanıp burundan derin nefes alarak ve ağızdan derin nefes vererek, diyaframın bedeni ve zihni rahatlatmasını sağlayabiliriz.

#3
Foto - Gece uykusu kaçanlar: Gece yarısı uyananlar için tekrar uyumanın 8 ipucu! ABD tarafından yeni çarpıcı analiz

Rehber eşliğindeki uyku kaslarını rahatlatma Amerikan Stres Enstitüsü'nden Dr. Cynthia Ackrill de rehber eşliğindeki uyku uygulamalarını tavsiye etti: Döngüye koyun, böylece uyanmazsınız. Uzanın, dinlenin ve nefes alışverişinizi yavaşlatın. Rehberinize ya da dinlediğiniz müziğe ve nefesinize odaklanın. Zihniniz süreci kesintiye uğratacak. Bu durumu yargılamayın. Nefese odaklanmaya devam edin.

#4
Foto - Gece uykusu kaçanlar: Gece yarısı uyananlar için tekrar uyumanın 8 ipucu! ABD tarafından yeni çarpıcı analiz

Bu hamlelere rağmen vücudunuz hala gerginse, uzmanlar kasları rahatlatmayı denemeyi önerdi: Nefes alıp ayak parmaklarındaki kaslarını 10 saniye boyunca gerin. Bunun ardından kaslarınızı hızlıca serbest bırakın ve vücudunuzun o bölgesinden nefes verdiğinizi hayal ederek nefes verin. Ayak parmaklarından sonra ayaklara, baldırlara, bacağınızın üstüne ve vücuttaki diğer kaslara aynı süreci uygulayın. Endişelenmeyin Dr. Ackrill, beyinde uyku yetersizliğini yargılamaya adanmış bir kısım olduğunu söyledi. "Bu sorunu uzun süredir yaşıyorsanız muhtemelen araştırmışsınız ve uyumamanın sizin için iyi olmadığını öğrenmişsinizdir" diye Ackrill, böylece beyinde endişelenmeye yol açan bölümün uykusuzluk konusunda da endişelenmeye başladığını söyledi. Ackrill sözlerine şöyle devam etti: Çoğu endişede olduğu gibi bunun için de muhtemelen kendinizi yargılarsınız. Kendinize biraz merhamet edin. Ackrill, zihnin geceleri hareketlenmesini önlemek için gün içinde beyne biraz zaman tanınması gerektiğini de söyledi: Beyniniz bütün gün yüksek viteste çalıştıysa kapanması daha zor olur. Günde en az birkaç kez 5 dakikalık nefes çalışmalarıyla nötr hale getirin.

#5
Foto - Gece uykusu kaçanlar: Gece yarısı uyananlar için tekrar uyumanın 8 ipucu! ABD tarafından yeni çarpıcı analiz

Araştırmacılar, saati takip etmenin uyumayan bir kişinin daha endişeli ve suçlu hissetmesine yol açtığını söyledi. Zira uyku uzmanı Dasgupta, "Kötü bir gece uykusu için endişelenmemek önemli. Çünkü endişenin kendisi uykuya dalmayı zorlaştırıyor" dedi. Bir diğer uyku uzmanı Dr. Bhanu Kolla da saati takip etmenin aşırı uyarıcı özelliğine dikkat çekti: Genellikle uyumak için ne kadar zamanının kaldığını belirlemeye çalışırsınız. Uygun bir süre içinde tekrar uyuyup uyuyamayacağınız konusunda endişelenirsiniz. Bu tekrar uyuma sürecini zorlaştırabilir. Uzmanlara göre, yatağa geri döndüğünüzde de saate bakılmamalı. Yatmadan önce içki içmeyin Uyku bozuklukları ve bağımlılıklar arasındaki etkileşim üzerinde çalışan Kolla, yatmadan önce içki içilmemesini söyledi: Alkol sindirildiğinde uyarıcı özelliğe sahip asetaldehit meydana getirir. Yatmadan hemen önce alkol tüketirseniz, yaklaşık 4 saat içinde bu asetaldehite dönüşür. Bu durum uykunuzu bozup sizi uyandırabilir.

#6
Foto - Gece uykusu kaçanlar: Gece yarısı uyananlar için tekrar uyumanın 8 ipucu! ABD tarafından yeni çarpıcı analiz

