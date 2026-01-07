  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
6
Yeniakit Publisher
Kafa karışıklığı ortadan kalktı: Serkan Reçber müjdeyi verdi! Bambaşka Beşiktaş yolda
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Kafa karışıklığı ortadan kalktı: Serkan Reçber müjdeyi verdi! Bambaşka Beşiktaş yolda

Beşiktaş Altyapı Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan Reçber, siyah-beyazlıların transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Kafa karışıklığı ortadan kalktı: Serkan Reçber müjdeyi verdi! Bambaşka Beşiktaş yolda

Trendyol Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Beşiktaş’ta Serkan Reçber, transfere dair açıklamalarda bulundu. Serkan Reçber bambaşka bir takımın geldiğini söyledi.

#2
Foto - Kafa karışıklığı ortadan kalktı: Serkan Reçber müjdeyi verdi! Bambaşka Beşiktaş yolda

Serkan Reçber'in açıklamaları şöyle:

#3
Foto - Kafa karışıklığı ortadan kalktı: Serkan Reçber müjdeyi verdi! Bambaşka Beşiktaş yolda

-Mevcut durumun farkındayız. Öz eleştiri yapıyoruz. Bunu çözmek için biraz da transfere ihtiyacımız var. Sorunu biliyoruz, çözümü de bizde.

#4
Foto - Kafa karışıklığı ortadan kalktı: Serkan Reçber müjdeyi verdi! Bambaşka Beşiktaş yolda

-Biz ara değil ana oyuncu istiyoruz. Prensip anlaştığımız oyuncular var. Kulüp kısmında ilerliyoruz. Afrika Kupası'nda olan oyuncular var.

#5
Foto - Kafa karışıklığı ortadan kalktı: Serkan Reçber müjdeyi verdi! Bambaşka Beşiktaş yolda

Ligleri devam eden, İngiltere'den oyuncular var. Beşiktaşımız'a en doğru katkıyı yapacak oyuncular için uğraşıyoruz. Sabretsinler, güvensinler. Beşiktaş için en iyisini yapacağız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler
Dünya

ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler

Tayland’ın son on yılda Çin’le artan siyasi ve askeri yakınlığı, ABD ile 1950’lerden bu yana süregelen güvenlik ittifakını zayıflatıyor. Uzm..
Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi
Gündem

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında mütalaa açıklandı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyüke..
Zina sözleri sert tepki çekti! Savcılık harekete geçti
Gündem

Zina sözleri sert tepki çekti! Savcılık harekete geçti

Sözde avukatın zina ile ilgili çirkin sözleri sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha
Gündem

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayıp orduya entegre olmakta ayak ..
Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!
Gündem

Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kapalı kapılar ardında milletvekillerine yaptığı itiraflar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Barı..
Trump, Venezuela'dan istediğini aldı!
Dünya

Trump, Venezuela'dan istediğini aldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkenin 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD’ye teslim edeceğini..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23