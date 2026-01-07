Kafa karışıklığı ortadan kalktı: Serkan Reçber müjdeyi verdi! Bambaşka Beşiktaş yolda
Beşiktaş Altyapı Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan Reçber, siyah-beyazlıların transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Beşiktaş’ta Serkan Reçber, transfere dair açıklamalarda bulundu. Serkan Reçber bambaşka bir takımın geldiğini söyledi.
Serkan Reçber'in açıklamaları şöyle:
-Mevcut durumun farkındayız. Öz eleştiri yapıyoruz. Bunu çözmek için biraz da transfere ihtiyacımız var. Sorunu biliyoruz, çözümü de bizde.
-Biz ara değil ana oyuncu istiyoruz. Prensip anlaştığımız oyuncular var. Kulüp kısmında ilerliyoruz. Afrika Kupası'nda olan oyuncular var.
Ligleri devam eden, İngiltere'den oyuncular var. Beşiktaşımız'a en doğru katkıyı yapacak oyuncular için uğraşıyoruz. Sabretsinler, güvensinler. Beşiktaş için en iyisini yapacağız.
