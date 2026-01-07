  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kızı uyuşturucu batağındaydı: Umut Akyürek ailelere seslendi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kızı uyuşturucu batağındaydı: Umut Akyürek ailelere seslendi!

Sanatçı Umujt Akyürek, uzun zamandır kızının uyuşturucuyla mücadele etmesi hakkında açıklama yaptıktan sonra ailelere seslendi.

#1
Foto - Kızı uyuşturucu batağındaydı: Umut Akyürek ailelere seslendi!

Geçtiğimiz günlerde kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu paylaşan ve yardım çağrısında bulunan ünlü sanatçı Umut Akyürek eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte bir davete katıldı.

#2
Foto - Kızı uyuşturucu batağındaydı: Umut Akyürek ailelere seslendi!

Akyürek, uyuşturucuyla mücadele eden kızı Melek'in 59 günlük tedavisinin ardından durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Kızı uyuşturucu batağındaydı: Umut Akyürek ailelere seslendi!

ANNE BABALARI UYARDI Kızı Melek hakkında konuşan sanatçı, "Tedavi süreci tamamlandı, şükür her şey iyi gidiyor" dedi ve "Mesele sadece benim kızım değil, tüm gençler tehlike altında!" diyerek anne babaları uyardı.

#4
Foto - Kızı uyuşturucu batağındaydı: Umut Akyürek ailelere seslendi!

"ÇOCUĞUMU HASTANEYE YATIRMAK HAYATIMIN EN ZOR ANIYDI" Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen "Hayatında zorunda kaldığın en yıkıcı an neydi?" sorusuna ise Akyürek'ten sarsıcı bir yanıt geldi. Ünlü şarkıcı, kızını ilk kez hastaneye yatırdığı anı hayatının en zor dönüm noktası olarak anlattı.

#5
Foto - Kızı uyuşturucu batağındaydı: Umut Akyürek ailelere seslendi!

Akyürek, yaşadığı psikolojik çöküşü şu sözlerle dile getirdi: 'ÖLEYİM DEDİM AMA ÖLEMİYORSUN' "Çocuğumu hastaneye yatırmak… O ilk yatırış çok korkunçtu. Orada adeta duvara tosladım. İçimde büyük bir boşluk oluştu. Aman ya Rabbim, o duyguyu anlatamam. O günden beri antidepresan kullanıyorum ve hâlâ bırakamadım. Her şey çok anlamsız geldi; hayat, maniat… 'Öleyim' dedim ama ölemiyorsun da, çünkü çocuğun var. Çok dibi gördüm."/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi
Gündem

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında mütalaa açıklandı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyüke..
Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü
Dünya

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

Dünyaya ‘özgürlükler ülkesi’ olarak lanse edilen ABD’de Venezuela’ya yönelik saldırıları protesto eden bir kadın protestocu, yerel bir telev..
İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha
Gündem

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayıp orduya entegre olmakta ayak ..
Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde
Gündem

Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump bozuk saat misali bazen doğruyu gösteriyor. Kendilerini “trans kadınlar” olarak tanıdan sapkın erkeklerin, kadın sp..
Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı
Dünya

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Kandan beslenen İsrail'in gazına gelen terör örgütü PKK/YPG'nin, dün Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna saldırılarıyla başlayan ..
Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!
Gündem

Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kapalı kapılar ardında milletvekillerine yaptığı itiraflar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Barı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23