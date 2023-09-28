Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

Çebi ayrıca, görüşmelerin geç tamamlanmasına rağmen Tüpraş'ın bu sezon için tam para ödediğini ve vakit kaybı yaşanmadığını söyledi. "Yayın gelirlerinin düşmesinin sebebi Türk futbolunun her kesimiyle doğru idare edilmemesinden kaynaklanıyor" diyen Çebi, "Başkanların, menajerlerin, sporcuların, hakemlerin hepsinin payı var. Ya hep beraber yukarı çıkaracağız ya da aşağı düşeceğiz. Bunu terse çevirmemiz gerekiyor. Futbolun çok önemli olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Biz değerini halen anlamış değiliz. Mağlubiyetler, galibiyetler bir sonuçtur. Aradaki süreci görmemeye çalışmak ve sonuçlarla kulüplerimizi kamuoyuna anlatmak doğru değil. Altyapınıza ne veriyorsunuz, ne yetiştiriyorsunuz, bütçelerinizi nasıl yapıyorsunuz, hakemlerle ilgili gelişmelerde modernize olma arzusu var mı yok, bunlar çok uzun bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.