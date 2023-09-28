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Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

2023-09-28 13:42:24
Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

Beşiktaş Stadı'nın yeni isim sponsoru Tüpraş oldu.

#1
Foto - Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

Stadyumda düzenlenen sponsorluğun açıklandığı basın toplantısına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Mehtap Ferah, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu katıldı.

#2
Foto - Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

3 yıllık yapılan anlaşmaya göre siyah-beyazlıların stadının ismi Tüpraş Stadyumu olarak anılacak.

#3
Foto - Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş tarihinin en yüksek stat sponsorluğu anlaşması yaptıklarını belirterek, "Bu sponsorluk bir süreç aldı ama sonu istediğimiz gibi sonuçlandı. Tüpraş'a, Rahmi Koç'a ve Koç ailesine huzurlarınızda destekleri için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir marka, milli bir dev Tüpraş. Beşiktaş, spor tarihinin en önemli kulüplerinden biri, Tüpraş sanayinin en önemli kurumlarından biri. İtibar açısından iki taraf için de önemli. Bu süreç içinde bizimle birlikte sponsorluk görüşmeleri yapan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Tüpraş'a ve camiama hayırlı olmasını diliyorum. Milli bir devle, bir sanayi kuruluşuyla markamızın örtüşmesi beni daha da çok mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

#4
Foto - Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

Rahmi Koç'un desteğine değinen Çebi, "Bu süreçte ticari olarak görüşmeler önemliydi. Bunları sessiz sedasız yapmaya çalıştık. Diğer görüştüklerimizin incinmemesi gerekiyordu. Rahmi beyin bize desteğini herkes biliyor. Bu süreci yönetirken verdiğimiz emeğin yok kabul edilmesini doğru bulmuyorum. Süreç oldukça pazarlıklı süreçti. Beşiktaşlı olunca biraz daha pazarlıklar rahat oluyor. O konuda katkılarını aldığımız teyit ediyorum." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

Siyah-beyazlıların dün Adana Demirspor karşısında aldığı mağlubiyetin bir yol kazası olduğunu kaydeden Çebi, "Ekonominizi düzgün yürütemezsiniz, harcamalarda derli toplu olamazsanız sportif başarılar geçici olur. Kısa sürede acısı olabilir ama zaman içinde Beşiktaş'ın bu işlerden faydalandığını göreceksiniz. Dünkü maç tatsız bir maçtı. Çok üzüldüm. Futbolun içinde bunlar var, 120 yıllık kulübüz. Birlik beraberlik içinde olursak takımımızın sezon sonu hedefe ulaşacağından şüphem yok. Maçın skoruna göre alkış veya eleştiri doğru değil. Sabır gösterelim, ben takıma ve ekibine, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir kaza kabul edip önümüze bakalım. Ne ben Beşiktaşlılıktan bir mağlubiyet yüzünden vazgeçerim ne de Rahmi bey sponsorluktan vazgeçer." şeklinde konuştu.

#6
Foto - Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

Düşen yayın gelirlerini sponsorluk gelirleriyle telafi etmeye çalıştıklarını söyleyen başkan Çebi, "Yayın gelirlerinin düştüğü bir süreç içinde bunları telafi edecek kaynakları bulmak kısa zamanda kolay olmuyor. Sponsorlarımızın Beşiktaş'a verdiği değerden dolayı bu rakamları biraz olsun telafi etmiştir. Bizim hedefimiz yüzde 50 civarında sponsorluk geliri olduğunu düşünüyorum. Geçmişe göre biraz daha arttı." dedi.

#7
Foto - Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

Çebi ayrıca, görüşmelerin geç tamamlanmasına rağmen Tüpraş'ın bu sezon için tam para ödediğini ve vakit kaybı yaşanmadığını söyledi. "Yayın gelirlerinin düşmesinin sebebi Türk futbolunun her kesimiyle doğru idare edilmemesinden kaynaklanıyor" diyen Çebi, "Başkanların, menajerlerin, sporcuların, hakemlerin hepsinin payı var. Ya hep beraber yukarı çıkaracağız ya da aşağı düşeceğiz. Bunu terse çevirmemiz gerekiyor. Futbolun çok önemli olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Biz değerini halen anlamış değiliz. Mağlubiyetler, galibiyetler bir sonuçtur. Aradaki süreci görmemeye çalışmak ve sonuçlarla kulüplerimizi kamuoyuna anlatmak doğru değil. Altyapınıza ne veriyorsunuz, ne yetiştiriyorsunuz, bütçelerinizi nasıl yapıyorsunuz, hakemlerle ilgili gelişmelerde modernize olma arzusu var mı yok, bunlar çok uzun bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

#8
Foto - Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

Gündemde olan play-off kararını destekleyeceklerini söyleyen Çebi, "Play-off kararı tüm kulüplerin ortak kararı olacak diye düşünüyorum. Biz oynansın deriz. O da turnuvada bir keyiftir ve gelirdir. Olursa destek veririz. Top oynamaktan mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif vereceği için bunu destekleyici oluruz." diye konuştu.

#9
Foto - Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu...

Lige havlu atıldığı fikrine katılmadığını da söyleyen Çebi, "Aynı fikirde değilim. Ligin başındayız. Önümüzde onlarca maç var. Sonuçların nasıl biteceğini bugünden görüyor gibi davranmayı doğru bulmuyorum. Hocama ve futbolcularıma güveniyorum. Her maçın sonucuna göre yürümeye devam edersek takım üstünde baskı oluştururuz. Sabırla beklemelerini istiyorum. Şampiyonluk hedefiyle sezon sonuna kadar yürüyeceğimi söylüyorum. Pandemide bu takımdan bir şey olmaz denirken 4 kupayı biz getirdik. Günlük sonuçlarla takımı, yönetimi yıpratmamak gerekiyor. Başarı için birlik gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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