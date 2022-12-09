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Türkiye
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Gebze’de etiket fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

2022-12-09 07:12:07
Gebze’de etiket fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etiket fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Gebze’de etiket fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İstasyon Mahallesi Güney Yanyol Caddesi'nde yapışkanlı rulo etiket üreten fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Gebze’de etiket fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Gebze’de etiket fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kısa sürede söndürülen yangında, depoda hasar meydana geldi.

#4
Foto - Gebze’de etiket fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın yerinden görüntüler...

#5
Foto - Gebze’de etiket fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın yerinden görüntüler...

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