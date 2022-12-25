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Dünya
26
Gazze'yi sel vurdu

2022-12-25 15:27:26
Gazze'yi sel vurdu

Gazze'de dün başlayan etkili sağanak yağışın ardından Han Yunus ve Deyr el-Beleh bölgeleri başta olmak üzere birçok yerde sel felaketi yaşandı.

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Foto - Gazze'yi sel vurdu

Su taşkını nedeniyle bölge sakinleri büyük zarara uğradı.

#2
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Filistinli yetkililer İsrail'in baraj kapaklarını açmasının da selde etkili olduğunu belirtti.

#3
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Sivil Savunma Birimleri Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden bu sabaha kadar 70 kişilik bir ekiple vatandaşların kurtarılması, suyun tahliyesi ve yolların açılması için çalıştıklarını söyledi.

#4
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Basal, "Saatler süren yoğun yağışın yanı sıra İsrail'in baraj kapaklarını açması, bölgenin sular altında kalmasına ve altyapı krizine sebep oldu." dedi.

#5
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Abluka altındaki bölgede sel felaketine karşı yeterli teknik donanıma sahip olmadıklarına dikkati çeken Basal, uluslararası kuruluşlardan yağmur suyunun tahliyesi için gerekli teçhizatın sağlanmasını talep etti.

#6
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Deyr el-Beleh Belediye Başkanı Diyab el-Caru ise bölgede yaşanan selin "onlarca yıldır görülmemiş isnisnai bir olay" olduğunu söyledi.

#7
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Selden etkilenen 20 kişi için bir okul tahsis edildiğini belirten Caru, "Bu olayın esas nedeni, İsrail'in baraj kapaklarını açmasıyla gelen büyük miktarda suyun, daha önce yapılan setlerin çökmesine yol açması." diye konuştu.

#8
Foto - Gazze'yi sel vurdu

İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

#9
Foto - Gazze'yi sel vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırıların yollar, caddeler, su ve kanalizasyon şebekesine verdiği toplam hasarın yaklaşık 50 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.

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Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

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Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

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Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

#13
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

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Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

#15
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

#16
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

#17
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

#18
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

#19
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

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Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

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Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

#22
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

#23
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

#24
Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

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Foto - Gazze'yi sel vurdu

Gazze'den görüntüler...

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