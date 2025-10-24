  • İSTANBUL
Gazze'den üzen haber

Gazze'den üzen haber

Gazze'deki Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada "İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz" denildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, ateşkese rağmen bölgede hala "insani felaket" yaşandığını belirterek, İsrail'in yürüttüğü soykırımın yansımalarının giderilmesi için uluslararası müdahale talebinde bulundu.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'den bu yana imzalanan ateşkese rağmen Gazze'de "insani felaketin" sürdüğü kaydedildi.

"Gerçek anlamda herhangi bir değişimin yaşanmadığı" ifade edilen açıklamada, bölgeye giren insani yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Evler yıkılmış durumda, cesetler enkaz altında ve yollar enkazdan dolayı kapalı. Gazze Şeridi genelindeki büyük yıkımın ortasında sivil savunma ekipleri neredeyse tam bir yokluk içinde çalışmaya gayret ediyor. Enkazı kaldırmak ve yeniden inşa etmek, kurbanların cesetlerini çıkarmak ve Gazze'nin acısını hafifletmek için gerekli ekipmanların gelmesi için acilen harekete geçilmesi gerekiyor." denildi.

Ekiplerinin oldukça kısıtlı imkanlar içinde çalıştığı ve "herhangi bir ertelemeyi kaldıramayacak kadar" uluslararası müdahalenin acil olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne herhangi bir kısıtlama olmaksızın iş makinelerinin mutlaka ulaşması gerektiği kaydedildi.

Abdullah

Girmişken 2-3 hamaslı öldürün diyen soykırım destekçcileri var. kendi yakınları o soykırıma uğrasa ne düşünürlerdi acaba 

Polat

Niye her gün Filistin, niye her gün Gazze. Türkiye'nin, Türk halkının başka hiç bir derdi kalmadı mı.
