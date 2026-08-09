Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

Beş çocuğunu ve eşini kaybetti: “Tek başıma kaldım” Gösteriye katılan Meyser Ebu Ruceyle'nin anlattıkları ise Gazze'deki insani dramın bir başka boyutunu gözler önüne serdi. İsrail saldırılarında yaralanan Ebu Ruceyle, bir yıldan uzun süredir tedavi sevk belgesinin bulunmasına rağmen Gazze'den çıkamadığını söyledi. Beş çocuk annesi olduğunu belirten Filistinli kadın, eşini ve çocuklarını savaşta kaybettiğini anlattı. Ebu Ruceyle, “Kocamı ve çocuklarımı savaşta kaybettim. Geriye tek başıma kaldım ve yaralıyım, benimle ilgilenecek kimsem yok.” ifadelerini kullandı. Kaburgalarında kırıklar, elindeki kaslarda hasar bulunduğunu söyleyen Ebu Ruceyle, vücudunda metal şarapnel bulunduğunu ve Gazze'deki imkanların yetersiz olması nedeniyle dışarıda tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. “Mesajımı kime ulaştırabilirim ki? Burada tek başıma yaşıyorum. Kocam, çocuklarım, ailem yok.” diyen Ebu Ruceyle, tek isteğinin tedavi için Gazze'den çıkabilmek olduğunu söyledi.