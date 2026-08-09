Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’
İsrail'in saldırıları ve ablukası altında sağlık sisteminin büyük ölçüde işlevsiz hale geldiği Gazze'de hasta ve yaralılar dünyaya seslendi. Nasır Hastanesi önünde hasta yatakları ve tekerlekli sandalyeleriyle gösteri düzenleyen Filistinliler, tedavi için sınır kapılarının açılmasını istedi. İsrail saldırılarında sağ elini kaybeden Said İmad el-Hatib, “Her gün ölüyoruz ve bizimle ilgilenen yok. Gazze'de geride kalanları kurtarın, geç olmadan yaralıları kurtarın” diye seslendi.