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Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

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Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

İsrail'in saldırıları ve ablukası altında sağlık sisteminin büyük ölçüde işlevsiz hale geldiği Gazze'de hasta ve yaralılar dünyaya seslendi. Nasır Hastanesi önünde hasta yatakları ve tekerlekli sandalyeleriyle gösteri düzenleyen Filistinliler, tedavi için sınır kapılarının açılmasını istedi. İsrail saldırılarında sağ elini kaybeden Said İmad el-Hatib, “Her gün ölüyoruz ve bizimle ilgilenen yok. Gazze'de geride kalanları kurtarın, geç olmadan yaralıları kurtarın” diye seslendi.

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Foto - Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

Hasta yataklarıyla hastanenin önüne çıktılar İsrail'in saldırıları ve ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde tedavi imkanlarından mahrum kalan hasta ve yaralıların bekleyişi sürüyor. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi önünde bir araya gelen onlarca Filistinli, sağlık durumlarının her geçen gün kötüleştiğini belirterek tedavi amacıyla Gazze dışına çıkmalarına izin verilmesi çağrısında bulundu.

#2
Foto - Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

Gösteriye katılanların bir bölümü hasta yataklarında, bir bölümü ise tekerlekli sandalyelerinde dünyaya seslendi. Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sağlık altyapısında yol açtığı ağır tahribat nedeniyle ihtiyaç duydukları tedavileri bölgede alamadıklarını dile getirdi.

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Foto - Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

Sınır kapılarının açılmasını istediler Hasta ve yaralılar, sınır kapılarındaki kısıtlamaların kaldırılması ve özellikle ileri cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan kişilerin Gazze dışında tedavi edilmesine izin verilmesi çağrısı yaptı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki hastane ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki sağlık sistemi büyük ölçüde işlevini kaybetti. İlaç, tıbbi ekipman ve uzman sağlık personeli eksikliği ise tedavi bekleyen Filistinlilerin durumunu daha da ağırlaştırıyor.

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Foto - Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

Tedavi için Mısır'a gidecekti, son anda engellendi İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Abdurrahman Ebu Şaviş, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı. Dünya Sağlık Örgütünün nisan ayında kendisine tedavi amacıyla Mısır'a gönderileceği bilgisini verdiğini söyleyen Ebu Şaviş, belirlenen tarihten yalnızca bir gün önce çıkış yapamayacağının bildirildiğini belirtti.

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Foto - Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

İsrail'in “güvenlik” gerekçesiyle Mısır'a geçişine izin vermediğini anlatan Ebu Şaviş, yaşadığı duruma şu sözlerle tepki gösterdi: “Benim tedavi için Gazze'den çıkış yapmam neden reddedildi? Ben, cerrahi operasyona ihtiyacı olan yaralı biri olarak ne suç işledim, bu sorunumu çözmek için kime gidebilirim?” Ebu Şaviş, uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunarak Gazze'deki hasta ve yaralıların tedavi amacıyla bölgeden çıkarılabilmesi için çözüm bulunmasını istedi.

#6
Foto - Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

“Her gün ölüyoruz ve bizimle ilgilenen yok” İsrail saldırılarında sağ elini kaybeden Filistinli Said İmad el-Hatib de tedavi için Gazze dışına çıkmayı bekleyenler arasında. Hatib, Nasır Hastanesi önündeki gösteriye katılarak Gazze'deki yaralıların yaşadığı çaresizliği anlattı. “Bu insanların tümü İsrail saldırılarında yaralandı, uzuvlarını kaybetti ve Gazze dışında tedavi görmek için sevk aldılar ancak İsrail'in engelleri nedeniyle Gazze'den çıkamadılar.” Hatib ardından uluslararası topluma şu çağrıda bulundu:

#7
Foto - Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

“Her gün ölüyoruz ve bizimle ilgilenen yok. Gazze'de geride kalanları kurtarın, geç olmadan yaralıları kurtarın.” Hatib, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası topluma Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta ve yaralıların çıkışlarının artırılması çağrısı yaptı.

#8
Foto - Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

Beş çocuğunu ve eşini kaybetti: “Tek başıma kaldım” Gösteriye katılan Meyser Ebu Ruceyle'nin anlattıkları ise Gazze'deki insani dramın bir başka boyutunu gözler önüne serdi. İsrail saldırılarında yaralanan Ebu Ruceyle, bir yıldan uzun süredir tedavi sevk belgesinin bulunmasına rağmen Gazze'den çıkamadığını söyledi. Beş çocuk annesi olduğunu belirten Filistinli kadın, eşini ve çocuklarını savaşta kaybettiğini anlattı. Ebu Ruceyle, “Kocamı ve çocuklarımı savaşta kaybettim. Geriye tek başıma kaldım ve yaralıyım, benimle ilgilenecek kimsem yok.” ifadelerini kullandı. Kaburgalarında kırıklar, elindeki kaslarda hasar bulunduğunu söyleyen Ebu Ruceyle, vücudunda metal şarapnel bulunduğunu ve Gazze'deki imkanların yetersiz olması nedeniyle dışarıda tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. “Mesajımı kime ulaştırabilirim ki? Burada tek başıma yaşıyorum. Kocam, çocuklarım, ailem yok.” diyen Ebu Ruceyle, tek isteğinin tedavi için Gazze'den çıkabilmek olduğunu söyledi.

#9
Foto - Gazze'deki hastaların dünyaya feryadı: ‘Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın’

Binlerce hasta çıkış izni bekliyor Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı, 21 Mayıs 2025'ten bu yana yalnızca yayaların geçişine izin verecek şekilde sınırlı kapasiteyle faaliyet gösteriyor. İsrail denetiminde her gün sınırlı sayıda hasta, yaralı ve insani vakaya geçiş izni verilirken binlerce Gazzeli, ihtiyaç duyduğu tedaviye ulaşabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, abluka uygulamaları ile insani yardım ve tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamaları devam ediyor. Sağlık altyapısının ağır hasar gördüğü Gazze'de birçok ameliyat gerçekleştirilemez hale gelirken ileri tedaviye ihtiyaç duyan binlerce hasta ve yaralının sınırdan çıkabilmek için bekleyişi sürüyor.

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Yorumlar

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

Gazze'den yükselen "Her gün ölüyoruz, bizi kurtarın" feryadı, sadece nefes almaya çalışan çaresiz insanların değil, modern dünyanın gözleri önünde can çekişen insanlığın ortak vicdanının haykırışıdır. Bombaların gölgesinde, karanlığa gömülmüş hastane odalarında, ne bir ilaç ne de yaraları saracak bir sargı bezi bulamayan bu insanlar için her yeni gün, yaşama tutunma mücadelesi değil, ağır ve acılı bir ölümün ertelenmesinden ibarettir. Kanser hastalarının sessizce eridiği, kuvözdeki bebeklerin nefeslerinin kesildiği ve yaralı çocukların acılar içinde son nefeslerini verdiği bu amansız abluka, uluslararası toplumun vicdani iflasını en acı şekilde yüzümüze vurmaktadır. Dünyanın bu sağır edici sessizliği karşısında yükselen her çığlık, adaletin ve insan haklarının Gazze sınırlarında nasıl yok edildiğinin tarihi bir vesikasıdır. Bu feryada kulak tıkamak, sadece oradaki masumları ölüme terk etmek değil, insanı insan yapan tüm evrensel değerlerin de toprağa gömülmesine seyirci kalmaktır.

Abidin çalgıcı

Ne bekleniyor bu insanların kurtulması için Fenerbahçenin şampiyonluğumu bekleniyor
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