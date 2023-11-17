Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına alan ve kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivilin ölümüne neden olan katil İsrail ordusu; gece Gazze Şeridi'nin birçok noktasını bombalamaya devam etti. Bölgede "soykırım" suçu işleyen katliam ordusu, yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi. İşte bölgedeki son gelişmeler...