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Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

2023-11-17 08:22:09
Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. ABD'nin desteğini alarak Gazze'de soykırım suçu işleyen katliam ordusunun saldırılarında binlerce masum Filistinli hayatını kaybetti. Gece boyunca Gazze'nin briçok noktasını vurmaya devam eden İşgalci İsrail ordusu, yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

#1
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına alan ve kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivilin ölümüne neden olan katil İsrail ordusu; gece Gazze Şeridi'nin birçok noktasını bombalamaya devam etti. Bölgede "soykırım" suçu işleyen katliam ordusu, yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi. İşte bölgedeki son gelişmeler...

#2
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

06.53 - Filistin devlet televizyonu: İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği SİHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı 06.40 - Hamas: ABD'nin, hastaneleri askeri alan olarak kullandığımıza ilişkin açıklamaları apaçık yalan bir hikayenin tekrarı

#3
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

06.03- İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü. Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

#4
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

02.48 - İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.

#5
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

01.40 - Filistin İstatistik Kurumu: 807 bin kişi halen Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor 01.30 - Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi

#6
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

01.04 - İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2'si çocuk 4 Filistinliyi yaraladı.

#7
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRI Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Kumsan", "Ebu Dayir", "Ebu Dan", "Eş-Şeyh" ve "El-Aseli" ailelerinin evlerini vurdu.

#8
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

Haberde, Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan bu saldırı, "İsrail'in yeni bir katliamı" olarak nitelendirildi. Saldırının yapıldığı alandan çekilen bir videoda, yıkılan binaların enkazından insanların çıkarılmaya çalışıldığı görülüyor. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

#9
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

EN AZ 11 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

#10
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin Şeyh Rıdav, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı.

#11
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

İsrail'in, Deyr el-Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş bir grup insanı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

#12
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

2'Sİ ÇOCUK 4 FİLİSTİNLİ YARALANDI İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda açtıkları ateş sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ekipleri, Nablus kenti yakınlarındaki Beyta beldesinde İsrail güçleriyle çıkan olaylarda gerçek mermiyle yaralanan 3 Filistinliye müdahale etti.

#13
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 13, 17 ve 18 yaşındaki Filistinliler, hastaneye sevk edildi. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Ceyus beldesinde Ayrım Duvarı yakınlarında da bir Filistinli, İsrail güçleri tarafından vuruldu.

#14
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

Yaralı Filistinli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledildi. Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

#15
Foto - Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarda, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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