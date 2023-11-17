2023-11-17 08:22:09 Gazze'de soykırım var! Katil İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı
Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. ABD'nin desteğini alarak Gazze'de soykırım suçu işleyen katliam ordusunun saldırılarında binlerce masum Filistinli hayatını kaybetti. Gece boyunca Gazze'nin briçok noktasını vurmaya devam eden İşgalci İsrail ordusu, yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...