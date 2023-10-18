Gazze’de insanlığın utandığı nokta! Çocuklar ölümü böyle bekliyor

İsrail’in vurduğu Gazze Şeridi’nde yürek yakan sahneler yaşanıyor. Her gün üzerlerine bomba yağan çocuklar, ölmeleri halinde aileleri cesetlerini teşhis edilebilsin diye isimlerini avuçlarına yazıyor. Gazze’deki bu dramı BM’de dile getiren Filistinli diplomat, “İnsanlık katlediliyor” diye isyan etti... Yaklaşık 350 kilometrekarelik alanda 2.5 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi, günlerdir bombardıman altında. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocuklar ölümle burun buruna. Öyle ki avuçlarına isimlerini yazıyorlar, öldükleri takdirde aileleri teşhis edebilsin diye... Bu korkunç gerçeği BM’de dile getiren Filistinli diplomat Loureen Sayej, çok etkili bir konuşma yaptı. İşte diplomatın sözlerinden çarpıcı satır başları.