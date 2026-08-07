Gazze için fırçalar konuştu: 99 eser açık artırmada
Denizli’de “Fırçalar Gazze’nin Kutlu Direnişini Çiziyor” temasıyla düzenlenen yarışmada hazırlanan eserler, sergilenerek satışa sunuldu.
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Denizli’de “Fırçalar Gazze’nin Kutlu Direnişini Çiziyor” temasıyla düzenlenen yarışmada hazırlanan eserler, sergilenerek satışa sunuldu.
Pamukkale İlçe Müftülüğünün yarışması kapsamında anaokulundan üniversitedekilere kadar farklı yaş gruplarından öğrencilerin hazırladığı resimler, Ulu Cami bahçesinde görücüye çıkarıldı.
Sergide, farklı tekniklerle yapılmış 99 resim yer aldı.
Resimler, gelirleri Gazze'ye bağışlanmak üzere açık artırma usulüyle satışa sunuldu.
Elde edilecek gelirin tamamı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
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