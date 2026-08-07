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Gazze için fırçalar konuştu: 99 eser açık artırmada

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Gazze için fırçalar konuştu: 99 eser açık artırmada

Denizli’de “Fırçalar Gazze’nin Kutlu Direnişini Çiziyor” temasıyla düzenlenen yarışmada hazırlanan eserler, sergilenerek satışa sunuldu.

#1
Foto - Gazze için fırçalar konuştu: 99 eser açık artırmada

Pamukkale İlçe Müftülüğünün yarışması kapsamında anaokulundan üniversitedekilere kadar farklı yaş gruplarından öğrencilerin hazırladığı resimler, Ulu Cami bahçesinde görücüye çıkarıldı.

#2
Foto - Gazze için fırçalar konuştu: 99 eser açık artırmada

Sergide, farklı tekniklerle yapılmış 99 resim yer aldı.

#3
Foto - Gazze için fırçalar konuştu: 99 eser açık artırmada

Resimler, gelirleri Gazze'ye bağışlanmak üzere açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

#4
Foto - Gazze için fırçalar konuştu: 99 eser açık artırmada

Elde edilecek gelirin tamamı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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