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Gaziantep'teki patlamanın sebebi belli oldu

2022-11-14 16:08:22
Gaziantep'teki patlamanın sebebi belli oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir inşaat alanında yaşanan patlamanın sebebi belli oldu.

#1
Foto - Gaziantep'teki patlamanın sebebi belli oldu

Olay, 10 Kasım 2022 günü akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelmişti.

#2
Foto - Gaziantep'teki patlamanın sebebi belli oldu

İddiaya göre, bir inşaat alanında temel kazısı yapıldığı esnada bilinmeyen nedenle büyük bir patlama yaşanmış, patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

#3
Foto - Gaziantep'teki patlamanın sebebi belli oldu

Yaşanan patlama sonrasında ise taş parçalarının isabet etmesi sonucu 2 kişi hafif yaralanmıştı. Meydana gelen patlamanın dinamit kaynaklı olduğu belirlendi.

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