2022-11-14 16:08:22 Gaziantep'teki patlamanın sebebi belli oldu
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir inşaat alanında yaşanan patlamanın sebebi belli oldu.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir inşaat alanında yaşanan patlamanın sebebi belli oldu.
Olay, 10 Kasım 2022 günü akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelmişti.
İddiaya göre, bir inşaat alanında temel kazısı yapıldığı esnada bilinmeyen nedenle büyük bir patlama yaşanmış, patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.
Yaşanan patlama sonrasında ise taş parçalarının isabet etmesi sonucu 2 kişi hafif yaralanmıştı. Meydana gelen patlamanın dinamit kaynaklı olduğu belirlendi.
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