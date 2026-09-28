Altın resmen çakıldı! Son fiyatları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı
Güvenli liman olarak görülen altında inanılmaz bir düşüş gerçekleşti. Yatırımcı "ne zaman yükseliş olur" diye beklerken meydana gelen düşüş herkesi şaşırttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güvenli liman olarak görülen altında inanılmaz bir düşüş gerçekleşti. Yatırımcı "ne zaman yükseliş olur" diye beklerken meydana gelen düşüş herkesi şaşırttı.
Cuma günü gram altın, günü 6 bin 745 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın, yüzde 2,6 azalışla 6 bin 572 lira seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 940 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yüzde 2,6 düşüşle 4 bin 173 dolardan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.
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