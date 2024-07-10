Gaziantep'teki dehşet anları

Kardeşlerden olumsuz yanıt alan Mustafa Yılmaz, silahla 2 kardeşi vurduktan sonra kendi kafasına sıktı. Ağır yaralanan 3 şahıstan 1'i hayatını kaybetti Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kardeş ile kendi kafasına sıkan Mustafa Yılmaz'ı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Kahraman'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, ağır yaralanan kardeşi Mustafa Kahraman ile saldırgan Mustafa Yılmaz'ın hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Dehşet anları cep telefonu ve güvenlik kamerasında Eski ortaklar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga anlarına ait cep telefonu ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.