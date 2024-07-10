2024-07-10 11:15:51 Gaziantep'teki dehşet anları
Gaziantep'te eski ortaklar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırgan şahsın elinde silahla iş yerine girdikten sonra 2 kardeşe ateş etme ve yaşanan boğuşma anları ile boyun kısmından vurulan kardeşlerden birinin kanlar içerisinde kendini dışarı atarak yardım istemesi yer aldı. Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski ortak olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz ile kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Kahraman bir süre önce ayrıldı. Kadayıfçı olan 2 kayınbiraderinin dükkanına gelen enişte Mustafa Yılmaz, eski ortakları Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman'dan dükkanı geri istedi.