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Aktüel
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Gaziantep'teki dehşet anları

2024-07-10 11:15:51
Gaziantep'teki dehşet anları

Gaziantep'te eski ortaklar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırgan şahsın elinde silahla iş yerine girdikten sonra 2 kardeşe ateş etme ve yaşanan boğuşma anları ile boyun kısmından vurulan kardeşlerden birinin kanlar içerisinde kendini dışarı atarak yardım istemesi yer aldı. Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski ortak olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz ile kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Kahraman bir süre önce ayrıldı. Kadayıfçı olan 2 kayınbiraderinin dükkanına gelen enişte Mustafa Yılmaz, eski ortakları Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman'dan dükkanı geri istedi.

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Foto - Gaziantep'teki dehşet anları

Kardeşlerden olumsuz yanıt alan Mustafa Yılmaz, silahla 2 kardeşi vurduktan sonra kendi kafasına sıktı. Ağır yaralanan 3 şahıstan 1'i hayatını kaybetti Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kardeş ile kendi kafasına sıkan Mustafa Yılmaz'ı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Kahraman'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, ağır yaralanan kardeşi Mustafa Kahraman ile saldırgan Mustafa Yılmaz'ın hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Dehşet anları cep telefonu ve güvenlik kamerasında Eski ortaklar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga anlarına ait cep telefonu ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

#2
Foto - Gaziantep'teki dehşet anları

Görüntülerde, saldırgan şahsın elinde silahla iş yerine girdikten sonra 2 kardeşe ateş etme ve yaşanan boğuşma anları yer aldı. Olayda silahla boyun kısmından vurulan kardeşlerden birinin kanlar içerisinde kendini dışarı atma ve yardım isteme anları saniye saniye yer aldı. Olay sonrası panik anları ve yaralılara müdahale anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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