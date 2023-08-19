2023-08-19 18:48:16 Gaziantep'te bomba paniği
Gaziantep’te bir caminin önüne bırakılan bavul, ekipleri harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavul boş çıktı.
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Gaziantep’te bir caminin önüne bırakılan bavul, ekipleri harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavul boş çıktı.
Emek Mahallesi Ali Nadi Ünler Caddesi'nde bulunan Hacı Süleyman Aytekin Camisi önüne bırakılan bir bavul ekipleri harekete geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri ve polisler, çevre güvenliğini sağladıktan sonra şüpheli bavulu fünye ile patlattı. Patlatılan bavul boş çıktı.
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