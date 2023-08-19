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Yaşam
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Gaziantep'te bomba paniği

2023-08-19 18:48:16
Gaziantep'te bomba paniği

Gaziantep’te bir caminin önüne bırakılan bavul, ekipleri harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavul boş çıktı.

#1
Foto - Gaziantep'te bomba paniği

Emek Mahallesi Ali Nadi Ünler Caddesi'nde bulunan Hacı Süleyman Aytekin Camisi önüne bırakılan bir bavul ekipleri harekete geçirdi.

#2
Foto - Gaziantep'te bomba paniği

İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri ve polisler, çevre güvenliğini sağladıktan sonra şüpheli bavulu fünye ile patlattı. Patlatılan bavul boş çıktı.

#3
Foto - Gaziantep'te bomba paniği

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