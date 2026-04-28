Gaziantep’in dev planı açıklandı! Fatma Şahin projeleri tek tek duyurdu!

Toplu taşımada çevreci dönüşüm kapsamında kente 25 elektrikli otobüs kazandırıldığı, elektrikli otobüsler ve şarj istasyonlarıyla enerji verimliliği yüksek, karbon yükü düşük bir toplu taşıma sisteminin hedeflendiğine dikkat çekildi. Dülük-OSB Tüneli de Gaziantep tarihinin en büyük ulaşım projelerinden biri olarak sunuldu. Sanayi ve şehir trafiğini ayrıştıracak projenin 2027 yılında hizmete alınmasının planlandığı, 7,2 milyar TL yatırım bedeline sahip olduğu anlatıldı. Proje kapsamında 8 bin 500 metre yol, 3 bin 250 metre uzunluğunda 3 şeritli 2 tüp tünel yapılacağı belirtildi. Mavikent-Havalimanı imar yolu bağlantısının da ulaşım akslarını güçlendirecek projelerden biri olduğu kaydedildi. 50 metre genişliğinde ve 8 kilometre uzunluğundaki yolun, havalimanını Mavikent’e, Sazgın Mahallesi ve çevresindeki mahalleleri ise Mavikent Sanayi Bölgesi ile Körkün OSB’ye bağlayan ana yol niteliği taşıdığı aktarıldı. YOL, KAVŞAK VE TRAFİK DÜZENLEMELERİNE DE SUNUMDA YER VERİLDİ: Lansmanda yol, kavşak ve trafik düzenlemeleri kapsamında yapılan çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı. İkinci Çevre Yolu projesinin 126,5 kilometre uzunluğunda planlandığı, proje çalışmalarının devam ettiği ve güzergahın Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde netleştirildiği ifade edildi. 2014 yılından itibaren kent genelinde 5 milyon 775 bin ton sıcak asfalt serimi ve yama yapıldığı, 4 bin 640 kilometre serim, 3 bin 290 kilometre sathi kaplama, 594 kilometre imar yolu, 93 menfez ve köprü ile 15 köprülü kavşağın tamamlandığı bildirildi. Toplamda 710 kilometrelik yeni cadde ve bulvar ağının hizmete sunulduğu aktarıldı. 2014-2026 yılları arasında 802 kavşakta düzenleme yapıldığı, bu düzenlemelerle trafik akışında yüzde 27 oranında iyileşme sağlandığı belirtildi. Şahinbey Köprülü Kavşağı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Köprülü Kavşağı ve Şehirgösteren Köprülü Kavşağı’nın tamamlanan projeler arasında yer aldığı kaydedildi. BÜSEM 2 Katlı Kavşak ve bağlantı yollarında 523 milyon TL’lik yatırımla çalışmaların sürdüğü, Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı ve Perilikaya Köprülü Kavşağı’nda da çalışmaların devam ettiğinin altı çizildi.