Gaziantep’in dev planı açıklandı! Fatma Şahin projeleri tek tek duyurdu!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Eserler ve Hedeflerle Gaziantep Basın Lansmanı”nda, su yönetiminden ulaşıma, altyapıdan kentsel dönüşüme kadar kente kazandırılan ve kazandırılması planlanan projeler kamuoyuyla paylaşıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Eserler ve Hedeflerle Gaziantep Basın Lansmanı” Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sunumuyla gerçekleştirilen programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler anlatıldı. Bu kapsamda lansmanda su yönetimi ve altyapı yatırımları, ulaşım, yol, kavşak ve trafik düzenlemeleri, bisiklet yolları, otopark yönetimi, imar, kentsel dönüşüm, konut, çevre, enerji, yeşil alan, spor ve sağlık başlıkları öne çıktı. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.