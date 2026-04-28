Mete Yarar kötü haberi verdi: Maalesef kısa vadede göremeyeceğiz
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir yayında dünyanın akıbetini merakla beklediği ABD-İran savaşıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Mete Yarar, TVNET’te yayınlanan Net Bakış programında İran-ABD gerilimini değerlendirdi. Ateşkesle süren ama resmi barış anlaşması yapılmamış birçok savaş örneği olduğunu vurgulayan Yarar, asıl zararı İran halkının gördüğünü söyledi.
İran halkının onayı olmadan kalıcı bir barışın mümkün olmadığını belirten Yarar, bu nedenle tarafların orta yol bulmaya zorlanacağını ve İran’a kısmi bir “zafer” sağlayacak bir çözümün kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Yarar yaptığı açıklamada, "Herkesin kazanacağı bir ara formül olmalı. Orta nokta nereye gidiyor? Bence bir barışm anlaşması kısa vadede yakın durmuyor. Geçen sefer kıyamet senaryosu dedikten bir saat sonra masaya oturdular.
Hürmüz Boğazı ve Lübnan üzerine bir orta nokta bulunacak bence. İki tarafta iyi niyet göstermesi lazım. Rehine meselesine bu çok benziyor. İki tarafın elinde bazı kozlar var. Nükler, balistik konusunda ortak noktada bence buluşamazlar, belki bu konular ertelenir.
Karabağ'daki savaşın ardından bir barış anlaşması imzalanabildi mi, hala olmadı mesela. İki tarafında söylemi yukarıda tutacağını ve hiç beklemediğimiz anda masaya oturacaklarını düşünüyorum.
Barış yakın olmasa da yeni bir savaşın da çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Yeni savaş artık olmaz. Çünkü çok silah, mühimmat, füze kaybedildi. İran'a bir orta nokta zaferi sağlayacaklar. Ben bunu Sevr'e benzetiyorum biraz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23