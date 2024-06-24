Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

- Dolandırıldığı ortaya çıkan J.R., avukatları kanalı ile 14 Haziran 2023’te Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ardından Ankara Lübnan Büyükelçiliği’ne başvurdu. Büyükelçilik de 23 Haziran 2023’te Türkiye’ye nota vererek, dolandırıcılık olayının çözümü konusunda destek istedi. Şikâyet üzerine hemen harekete geçen Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dört Suriyeli hakkında “nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından dava açtı. Ayrıca, MASAK sanıkların parayla 8 adet lüks daire, 26 adet lüks araba ve 185 bin dolar alıp, aynı tarihte Suriyeli akrabalarına devrettiklerini tespit etti. Dava kapsamında ev ve araçlara devredilemez şerhi, sanıkların hesaplarına da bloke konuldu.