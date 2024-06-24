Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

İlk görüşmede sanıklar Muhammed Elhüseyin ve Zakaria Alhussin, kendilerini amca-yeğen olarak tanıttı. Ancak daha sonra baba-oğul oldukları ortaya çıktı. (Kayıtlarda soyadları farklı olan) Baba Zakaria ve oğulları Muhammed ile Ammar, J.R.’yi Gaziantep’te başkalarına ait bir fabrikaya götürdü. J.R., sorun yaşamamak için sözleşme ve taahhütnamenin noter onaylı olmasını talep etti. Zakaria ve Muhammed noter damgası, imzası ve noterin ismini içeren sahte belgeyi düzenleyip J.R.’yi bir kez daha kandırdı.