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Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

2024-06-24 09:33:43
Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

Lübnanlı iş insanı, Gaziantep’te yaşayan 4 Suriyeli’nin oyununa geldi. Gelişme sonrası Lübnan Türkiye'ye nota verdi.

1
#1
Foto - Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

Hürriyet'te yer alan habere göre, MASAK’ın devreye girdiği, Lübnan’ın Türkiye’ye nota verdiği Lübnan- Gaziantep hattında yaşanan 5 milyon dolarlık dolandırıcılık olayı Hürriyet’in ulaştığı dava dosyasına göre şöyle gelişti:

#2
Foto - Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

Lübnan uyruklu J.R., 2 yıl önce ülkesinin geçirdiği ekonomik, siyasi ve askeri krizden dolayı Türkiye’den kendi işletmesi için mal almak istedi. Gaziantep’te yaşayan Suriye uyruklu Zakaria Alhussin, WhatsApp’tan J.R.’ye polyester malzeme fotoğrafları yollayarak satmayı teklif etti. J.R., fiyatı yüksek diye teklifi reddetti. 1 ay 1 gün sonra ise Muhammed Elhüseyin, kardeşinin adını vererek uygun bir teklif sundu. J.R. malları görmek için Türkiye’ye geldi.

#3
Foto - Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

İlk görüşmede sanıklar Muhammed Elhüseyin ve Zakaria Alhussin, kendilerini amca-yeğen olarak tanıttı. Ancak daha sonra baba-oğul oldukları ortaya çıktı. (Kayıtlarda soyadları farklı olan) Baba Zakaria ve oğulları Muhammed ile Ammar, J.R.’yi Gaziantep’te başkalarına ait bir fabrikaya götürdü. J.R., sorun yaşamamak için sözleşme ve taahhütnamenin noter onaylı olmasını talep etti. Zakaria ve Muhammed noter damgası, imzası ve noterin ismini içeren sahte belgeyi düzenleyip J.R.’yi bir kez daha kandırdı.

#4
Foto - Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

J.R., sanıklar tarafından ismi ve telefonu verilen bir kişi ile de Google çeviri kanalı üzerinden konuştu ve avukat olduğuna inandı. 2022’den 2023 ortasına kadar sanıklara iş için 5 milyon dolar gönderen J.R.’ye mal sevkiyatı yapılmadı. Suriyeli Muhammed Elhüseyin’in eşi, J.R. ile temasa geçti ve kimseye söylememesini rica ederek, dolandırıldığını anlattı. J.R., Gaziantep’e geldi.

#5
Foto - Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

- Dolandırıldığı ortaya çıkan J.R., avukatları kanalı ile 14 Haziran 2023’te Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ardından Ankara Lübnan Büyükelçiliği’ne başvurdu. Büyükelçilik de 23 Haziran 2023’te Türkiye’ye nota vererek, dolandırıcılık olayının çözümü konusunda destek istedi. Şikâyet üzerine hemen harekete geçen Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dört Suriyeli hakkında “nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından dava açtı. Ayrıca, MASAK sanıkların parayla 8 adet lüks daire, 26 adet lüks araba ve 185 bin dolar alıp, aynı tarihte Suriyeli akrabalarına devrettiklerini tespit etti. Dava kapsamında ev ve araçlara devredilemez şerhi, sanıkların hesaplarına da bloke konuldu.

#6
Foto - Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

Savcılık kara para aklama soruşturması da başlattı. MASAK raporunda Lübnanlı J.R.’den alınan paraların sanıkların hesabına yatırıldığı, sanıkların parayı izini kaybettirmek için banka şubelerinden çekmeye çalıştığı da anlatıldı. 1.5 milyon doların ise kayıp olduğu kaydedildi.

#7
Foto - Gaziantep'i karıştıran olay! Lübnan Türkiye nota verdi

- Dosyanın bir numaralı şüphelisi Muhammed Elhüseyin uzun aramalara rağmen bulunamadı. Kendi isteği ile gelip ifade verdikten sonra ise tutuklandı. 2 Mayıs’taki ikinci duruşmada, kara para aklama soruşturmasının devam etmesine, dolandırıcılıktan elde edilen paraların bulunmamasına ve delillerin toplanmamasına rağmen Elhüseyin tahliye edildi. Karara, müşteki J.R.’nin avukatı, Gaziantep 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. Ancak mahkeme itirazı reddetti.

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