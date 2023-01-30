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Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

2023-01-30 16:59:51
Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

Son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin senaristliğini yapan Gani Müjde, Türk İHA'larını hedef aldı.

#1
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın İHA'lara ilişkin skandal sözleri sonrası dünyanın ilgisini çeken müthiş silahlarımız halen içimizdeki birilerini rahatsız etmeye devam ediyor.

#2
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

Son olarak bu kervana Gani Müjde de katıldı.

#3
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

Türk İHA'larını espri malzemesi yapmaya çalışan Gani Müjde, "Boğazıma ilaç yazması için doktora gittim, bana bir adet siha , iki doz da duble yol yazdı" dedi. Gani Müjde'nin bu paylaşımına sosyal medyadan olay yorumlar geldi.

#4
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...

#5
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...

#6
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...

#7
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...

#8
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...

#9
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...

#10
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...

#11
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...

#12
Foto - Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!

İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...

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