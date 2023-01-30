2023-01-30 16:59:51 Gani Müjde SİHA'ları hedef alınca olanlar oldu!
Son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin senaristliğini yapan Gani Müjde, Türk İHA'larını hedef aldı.
Son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin senaristliğini yapan Gani Müjde, Türk İHA'larını hedef aldı.
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın İHA'lara ilişkin skandal sözleri sonrası dünyanın ilgisini çeken müthiş silahlarımız halen içimizdeki birilerini rahatsız etmeye devam ediyor.
Son olarak bu kervana Gani Müjde de katıldı.
Türk İHA'larını espri malzemesi yapmaya çalışan Gani Müjde, "Boğazıma ilaç yazması için doktora gittim, bana bir adet siha , iki doz da duble yol yazdı" dedi. Gani Müjde'nin bu paylaşımına sosyal medyadan olay yorumlar geldi.
İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...
İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...
İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...
İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...
İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...
İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...
İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...
İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...
İşte Gani Müjde'nin paylaşımına gelen o yorumlar...
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