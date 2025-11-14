Haber Merkezi Giriş Tarihi: Galaxy S26 için perde aralandı! Samsung takvimi öne çekti, yeni detaylar ortaya saçıldı!
Samsung’un merakla beklenen Galaxy S26 serisine ilişkin kulislerde dolaşan tarih bilgileri netleşmeye başladı. Daha önce mart ayında tanıtılacağı öne sürülen serinin lansmanının, şirket içindeki hazırlıkların hızlandırılmasıyla birlikte daha erkene alınacağı iddia edildi. Aynı zamanda yeni S26 ailesinin kamera tarafında önemli iyileştirmeler yapılacağı, özellikle ana sensörün gelişmiş görüntü işleme kabiliyetleriyle dikkat çekeceği belirtiliyor.