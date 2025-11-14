  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Galaxy S26 için perde aralandı! Samsung takvimi öne çekti, yeni detaylar ortaya saçıldı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galaxy S26 için perde aralandı! Samsung takvimi öne çekti, yeni detaylar ortaya saçıldı!

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S26 serisine ilişkin kulislerde dolaşan tarih bilgileri netleşmeye başladı. Daha önce mart ayında tanıtılacağı öne sürülen serinin lansmanının, şirket içindeki hazırlıkların hızlandırılmasıyla birlikte daha erkene alınacağı iddia edildi. Aynı zamanda yeni S26 ailesinin kamera tarafında önemli iyileştirmeler yapılacağı, özellikle ana sensörün gelişmiş görüntü işleme kabiliyetleriyle dikkat çekeceği belirtiliyor.

#1
Foto - Galaxy S26 için perde aralandı! Samsung takvimi öne çekti, yeni detaylar ortaya saçıldı!

S26, S26 Plus ve S26 Ultra modellerinin “ocak sonu” düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı, küresel satışların ise şubat ortasında başlayacağı konuşuluyor. Böylece serinin, S25’e göre bir miktar gecikse de mart iddialarını boşa çıkaran daha avantajlı bir takvimle teknoloji severlerin karşısına çıkacağı ifade ediliyor.

#2
Foto - Galaxy S26 için perde aralandı! Samsung takvimi öne çekti, yeni detaylar ortaya saçıldı!

Ultra’da Snapdragon 8 Elite Gen 5 Tepedeki modelin Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelmesi bekleniyor. Uzun kullanım, ısı ve oyun performansında Ultra’nın “güç” algısını netleştiren tercih.

#3
Foto - Galaxy S26 için perde aralandı! Samsung takvimi öne çekti, yeni detaylar ortaya saçıldı!

S26 VE S26 PLUS’TA EXYNOS 2600 Düz ve Plus’ta Exynos 2600 ihtimali öne çıkıyor. Erken skorlar iddialı olsa da kullanıcı algısında “Snapdragon üstünlüğü” kırılması zor bir eşik; konumlandırma burada kritik olacak.

#4
Foto - Galaxy S26 için perde aralandı! Samsung takvimi öne çekti, yeni detaylar ortaya saçıldı!

TASARIM: KÖŞELİ HATLAR, ÇIKINTILI ADA Sızıntılarda daha köşeli çerçeveler ve daha belirgin kamera adası görülüyor. Sevene “profesyonel” çizgi, sevmeyene “fazla sert” duruş; Ultra yine ayrışıyor.

#5
Foto - Galaxy S26 için perde aralandı! Samsung takvimi öne çekti, yeni detaylar ortaya saçıldı!

FİYAT: ARTIŞ RİSKİ AMA ULTRA SATIŞINA ENGEL DEĞİL S25 Ultra’ya göre fiyat artışı konuşuluyor. Amiral sınıfı etiketler artık yüksek; Qualcomm’lu tek model olma ihtimali Ultra’nın değer algısını güçlendirebilir.

#6
Foto - Galaxy S26 için perde aralandı! Samsung takvimi öne çekti, yeni detaylar ortaya saçıldı!

LANSMAN ARALIĞI VE ETİKET BEKLENTİSİ Samsung Türkiye genelde globalin hemen ardından raf açıyor. Ocak sonu tanıtım senaryosunda, şubat içinde ön sipariş/raf akışı görme olasılığı yüksek. Kur ve vergi etkisiyle Ultra’nın S25 Ultra’dan bir tık yukarı etiketle gelmesi şaşırtmaz; düz ve Plus ise kampanya ve operatör paketleriyle dengeleyebilir.

