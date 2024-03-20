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Spor
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Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

2024-03-20 13:33:22
Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bir yandan lig yarışına odaklanırken, bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha için bomba bir hamle yapmaya hazırlanan Cimbom, Manchester United'ın yıldızı için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Sarı kırmızılılar bir yandan lig yarışına odaklanırken, bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Orta saha için bomba bir hamle yapmaya hazırlanan Cimbom, Manchester United'ın yıldızı için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

#4
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Adı bir süredir Galatasaray'la anılan Christian Eriksen, verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

#5
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Öte yandan Christian Eriksen'in Galatasaray ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

#6
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Manchester United forması giyen Christian Eriksen'in Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilmişti.

#7
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Deneyimli futbolcu, İngiliz ekibindeki durumuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

#8
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Tipsbladet'e konuşan Christian Eriksen, düzenli forma giyemediği için mutsuz olduğunu açıkladı.

#9
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Eriksen şöyle konuştu: "Erik ten Hag ile durumdan elbette mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi konuştum. Seçtiği takımın bu olduğunu ve Kobbie'nin iyi gittiğini, orta sahanın geri kalanının da iyi gittiğini, dolayısıyla yer için rekabet olduğunu, üst düzey bir kulüpte oynuyorsanız bunun beklenen bir şey olduğunu söyledi."

#10
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini belirten tecrübeli yıldız, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini ima etti.

#11
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Eriksen, "Elbette uzun vadede endişelenebilirsiniz çünkü mümkün olduğunca çok oynamak istiyorum. Yedek kulübesinde oturmak istemezsiniz. Benim böyle bir yaklaşımım yok." ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

ERIKSEN İLE GÖRÜŞME SAĞLANDI Öte yandan Christian Eriksen'in adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. The Sun'da yer alan haberde Galatasaray'ın Danimarkalı orta saha ile geçtiğimiz ay görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

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Foto - Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Sabah'a göre; Yine haberde Galatasaray'ın yanı sıra eski takımı Brentford'un da Christian Eriksen'in bir diğer seçenek olarak önünde durduğu vurgulandı.

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