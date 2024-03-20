Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!

Eriksen şöyle konuştu: "Erik ten Hag ile durumdan elbette mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi konuştum. Seçtiği takımın bu olduğunu ve Kobbie'nin iyi gittiğini, orta sahanın geri kalanının da iyi gittiğini, dolayısıyla yer için rekabet olduğunu, üst düzey bir kulüpte oynuyorsanız bunun beklenen bir şey olduğunu söyledi."