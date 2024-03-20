2024-03-20 13:33:22 Galatasaray’ın sorunlu bölgesi tespit edildi ve dünya yıldızı için düğmeye basıldı! Dünyaya böyle duyuracaklar!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bir yandan lig yarışına odaklanırken, bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha için bomba bir hamle yapmaya hazırlanan Cimbom, Manchester United'ın yıldızı için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...