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Spor
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Galatasaray’ın ses getirecek hamlesi Türkiye'ye duyuruldu! Harekete geçtiler: Müthiş göç başlıyor…

2024-09-10 13:01:54
Galatasaray’ın ses getirecek hamlesi Türkiye'ye duyuruldu! Harekete geçtiler: Müthiş göç başlıyor…

hazırlanıyor.

#1
Foto - Galatasaray’ın ses getirecek hamlesi Türkiye'ye duyuruldu! Harekete geçtiler: Müthiş göç başlıyor…

Galatasaray, yıllardır beklenen taşınma sürecinde sona geldi. Florya’dan Kemerburgaz’a geçiş için hazırlıklar tamamlandı, A takım ekim ayından itibaren yeni tesislerde antrenmanlara başlayacak.

#2
Foto - Galatasaray’ın ses getirecek hamlesi Türkiye'ye duyuruldu! Harekete geçtiler: Müthiş göç başlıyor…

Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz hafta yapılan divan toplantısında Başkan Dursun Özbek, üyeleri bu önemli gelişme hakkında bilgilendirdi ve ekim ayından itibaren futbol takımının yeni tesislerinde çalışmalarına başlayacağını müjdeledi. Aslında, sezon başında tamamlanması planlanan Kemerburgaz’daki tesislerde, hem binaların hem de sahaların inşası planlanan tarihe yetiştirilememişti. Ancak son bilgilere göre, soyunma odaları da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlar tamamlanmış durumda. A TAKIMI İÇİN HER ŞEY HAZIR Kemerburgaz’da yer alan dört saha da hazır hale geldiğinde, Galatasaray A takımı Florya'dan bu yeni tesislere taşınacak.

#3
Foto - Galatasaray’ın ses getirecek hamlesi Türkiye'ye duyuruldu! Harekete geçtiler: Müthiş göç başlıyor…

7 Ekim’de yapılacak mali genel kurulda Başkan Özbek’in bu taşınma sürecini resmen duyurması bekleniyor. Ardından ise Florya Projesi’ne başlanması planlanıyor. 140 DÖNÜM ARAZİ Kemerburgaz’daki yeni tesis, Florya'daki araziden iki kat daha büyük bir alanda (140 dönüm) inşa ediliyor.

#4
Foto - Galatasaray’ın ses getirecek hamlesi Türkiye'ye duyuruldu! Harekete geçtiler: Müthiş göç başlıyor…

Alttan ısıtmalı, ikisi hibrit çim olmak üzere toplam dört saha, A takımının hizmetine sunulacak. AKADEMİ VE KADIN TAKIMI DA KEMERBURGAZ’A GEÇECEK A takımın taşınmasının ardından, Galatasaray Akademisi ve kadın futbol takımı da yeni tesislere taşınacak. Bu hamle ile birlikte Galatasaray, hem altyapı hem de profesyonel futbol alanında modern, dünya standartlarına uygun bir tesise kavuşmuş olacak.

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