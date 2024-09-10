Galatasaray’ın ses getirecek hamlesi Türkiye'ye duyuruldu! Harekete geçtiler: Müthiş göç başlıyor…

Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz hafta yapılan divan toplantısında Başkan Dursun Özbek, üyeleri bu önemli gelişme hakkında bilgilendirdi ve ekim ayından itibaren futbol takımının yeni tesislerinde çalışmalarına başlayacağını müjdeledi. Aslında, sezon başında tamamlanması planlanan Kemerburgaz’daki tesislerde, hem binaların hem de sahaların inşası planlanan tarihe yetiştirilememişti. Ancak son bilgilere göre, soyunma odaları da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlar tamamlanmış durumda. A TAKIMI İÇİN HER ŞEY HAZIR Kemerburgaz’da yer alan dört saha da hazır hale geldiğinde, Galatasaray A takımı Florya'dan bu yeni tesislere taşınacak.