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Spor
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Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

2023-09-10 11:52:18
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon çok iddialı bir kadro oluşturan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Son günlere girilirken iyi bir orta saha hamlesi yapmak isteyen Kanarya, listesindeki adaylarla görüşme halindeydi. Birçok ismi gündeminde bulunduran sarı lacivertliler, 6 numara pozisyonunun yanı sıra flaş bir transfer için de harekete geçti. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katmayı planladığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de transferin son günlerine girilirken çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

#2
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı lacivertliler bu sezon çok kaliteli bir kadro oluşturdu.

#3
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetim transferde yaptığı nokta atışı hamlelere tüm camiayı mutlu etti.

#4
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Ali Koç ve kurmayları, geçtiğimiz sezonlarda yaptığı hatayı tekrarlamayarak maksimum katkı alınacak futbolcuları transfer etti.

#5
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya Avrupa piyasasında tanınan Fred, Dzeko, Cengiz Ünder, Tadic, Becao, Livakovic ve Sebastian Szymanski gibi isimlerle el sıkıştı.

#6
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Ayrıca Alexander Djiku, Umut Nayir, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür gibi takıma katkısı olabilecek futbolcularla anlaşıltı.

#7
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de geriye artık son 1-2 transfer kaldı.

#8
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetim özellikle orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

#9
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Teknik Direktör İsmail Kartal da takımın tüm yükünü çekecek bir 6 numara transfer edilmesini istemişti.

#10
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Listesindeki adaylarla temaslarını sürdüren sarı lacivertliler, henüz bir isimle anlaşma sağlamadı.

#11
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Transfer için son 5 günü kalan Fenerbahçe, iyi bir fırsat bulması durumunda yerli oyuncu takviyesi de yapma kararı aldı.

#12
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya özellikle Süper Lig'de çıkış yapan futbolcuları mercek altına almıştı.

#13
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir yıldız geldi.

#14
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın eski oyuncusunu gündemine aldığı iddia edildi.

#15
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya bu transferle birlikte hem yerli oyuncu havuzunu güçlendirecek.

#16
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Hem de orta sahayı kaliteli bir isimle güçlendirecek.

#17
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetimin bu hamleyi zor olarak görse de temaslara başladığı öne sürüldü.

#18
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o yıldız...

#19
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

F.BAHÇE'DEN EMRE AKBABA BOMBASI! Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

#20
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı lacivertlilerin, yıldız orta saha için henüz resmi teklif yapmadığı belirtildi.

#21
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

A Spor'a göre; Ancak Kanarya'nın 30 yaşındaki futbolcu için kalan günlerde bir hamle yapmayı düşündüğü iddia edildi.

#22
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Milli oyuncunun ise Akdeniz ekibinde mutlu olduğu ancak Fenerbahçe'ye 'hayır' demeyeceği öne sürüldü.

#23
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Öte yandan Mavi Şimşekler'in ilk etapta Emre Akbaba'yı göndermeye sıcak bakmadığı aktarıldı.

#24
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak iyi bir bonservis getirisi olması durumunda gelen teklifin kabul edilebileceği vurgulandı.

#25
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Emre Akbaba 2018-2021 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

#26
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı kırmızılı takımda başarılar yaşayan Emre Akbaba, 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

#27
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon Adana Demirspor'da 9 maça çıkan yıldız orta saha, 1 gol attı.

#28
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Emre Akbaba geçen sezon ise 33 karşılaşmada görev aldı.

#29
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Tecrübeli isim bu maçlarda 7 gol attı.

#30
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Ayrıca 4 de asist yapt.

#31
Foto - Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Bunu kimse beklemiyordu

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan Emre Akbaba'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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