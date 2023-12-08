Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğıu göğüslemek isteyen sarı kırmızılıları büyük bir tehlike bekliyor. Ara transfer döneminde de eksik bölgelerini transferle doldurmak isteyen Cimbom, yaklaşık 1 milyar TL'lik sorun ile karşı karşıya. İşte büyük tehlikeye dair tüm detaylar...