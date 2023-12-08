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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Spor
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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

2023-12-08 11:53:34
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğıu göğüslemek isteyen sarı kırmızılıları büyük bir tehlike bekliyor. Ara transfer döneminde de eksik bölgelerini transferle doldurmak isteyen Cimbom, yaklaşık 1 milyar TL'lik sorun ile karşı karşıya. İşte büyük tehlikeye dair tüm detaylar...

#1
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Bu sezon da şampiyonluğıu göğüslemek isteyen sarı kırmızılıları büyük bir tehlike bekliyor.

#3
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Ara transfer döneminde de eksik bölgelerini transferle doldurmak isteyen Cimbom, yaklaşık 1 milyar TL'lik sorun ile karşı karşıya. İşte büyük tehlikeye dair tüm detaylar...

#4
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

YILDIZLAR ARABİSTAN PİYASASINA ÇIKACAK

#5
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

29 Aralık'ta Riyad'daki TFF Süper Kupa maçında G.Saray'ın yıldızları, Suudi Arabistan piyasasına çıkacak.

#6
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

15 milyon Euro'ya Sevilla'ya gönderdiği Marcao'dan beri çift haneli rakamlara oyuncu satışı yapamayan G.Saray'ın, olası cazip tekliflere kapısı açık.

#7
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Ancak yönetim, sadece bir oyuncu için kapıyı kapadı: Mauro Icardi.

#8
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Yaz döneminde Al-Hilal ve Al Shabab'dan gelen astronomik tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımı seçen Tangocu'nun adı, bir süre önce de dünya devi Real Madrid'le anıldı.

#9
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Arjantinli yıldızı satmayı düşünmeyen Galatasaraylı yetkililer, İcardi'nin yeni jenerasyon üzerindeki etkisini dikkate alıyor.

#10
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Minik çocukların Galatasaray'ı seçmesinde 1 numaralı faktör haline gelen yıldız isim, saha içi performans kadar saha dışındaki varlığıyla da Cimbom'da 'satılamaz' konumuna geldi.

#11
Foto - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Sabah'a göre; Sezon öncesinde satın alma opsiyonlu kiralık giden Zaniolo ve Yunus Akgün'den G.Saray toplam 31.5 milyon Euro gelir bekliyor. Ancak Aston Villa ve Leicester City sezon sonunda Zaniolo ve Yunus'un performansına göre devam etmeme kararı da alabilir.

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