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Spor
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Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

2024-05-17 12:00:05
Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Süper Lig'de şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken, bir yandan da yeni sezonun transfer planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda yaz transfer dönemi için listesini belirleyen Cimbom'un, flaş bir isim için devreye girdiği belirtildi. Yönetimin eski Fenerbahçeli o yıldızı kadroya katmak için harekete geçtiği kaydedildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Sarı kırmızılılar ligde kalan 2 haftada hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

#3
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Cimbom 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

#4
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Okan Buruk'un öğrencileri bu karşılaşmadan 1 puan alsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

#5
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Aslan şu ana kadar geride kalan 36 haftada 99 puan topladı.

#6
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Çıktığı 36 maçta 32 galibiyet alan sarı kırmızılılar, 3 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı.

#7
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Sarı kırmızılılarda tüm camia şampiyonluğa konsantre olurken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

#8
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Dursun Özbek ve kurmayları yeni sezonda yapılacak olan takviyeler için yoğun mesai içinde.

#9
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Sarı kırmızılıların yaz transfer dönemi için flaş bir yıldızın peşinde düştüğü iddia edildi.

#10
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Galatasaray'ın, eski Fenerbahçeli Attila Szalai'nin peşinde düştüğü iddia edildi.

#11
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Sarı kırmızılıların, Hoffenheim forması giyen başarılı stoperi kadrosuna katmak için ilk teması kurduğu aktarıldı. Macar futbolcudan istediği verimi alamayan Hoffenheim'ın, Szalai'yi 2-3 milyon Euro bandında bir bonservis ücretine bırakmaya razı olduğu ifade edildi.

#12
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

İki ekip arasında pazarlıkların sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netleşeceği öne sürüldü.

#13
Foto - Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Sarı kırmızılıların stoper bölgesindeki ayrılıkları düşünerek Szalai transferini planladığı bildirildi.

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