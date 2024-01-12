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Spor
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Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

2024-01-12 10:24:41
Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda favoriler arasında yer alan Galatasaray, son oynanan Sivasspor maçında yara aldı. Sivas'ta oynanan zorlu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, puanını 48 yaparak lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü. Sivasspor'a karşı sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Sacha Boey ise son günlerde transfer gündeminin başında yer alıyor. Fransız sağ bek oyuncusu için birçok Avrupa devi transfer girişimlerinde bulunurken bir dünya devi daha devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Erteleme maçlarının oynandığı haftada Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu.

#2
Foto - Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

Ligin en zorlu deplasmanlarından birine giden sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında ağır yara aldı.

#3
Foto - Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

Fenerbahçe'nin 7-1 kazanarak haftayı lider kapattığı süreçte Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 48 yaptı.

#4
Foto - Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

Sarı-kırmızılı ekibin yaşadığı puan kaybıyla birlikte futbolculara yapılan eleştiriler çoğalırken flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

#5
Foto - Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte takıma yeni katılacak ve ayrılacak isimlerin olması beklenen Galatasaray'da Sacha Boey, transfer gündeminin zirvesinde bulunuyor.

#6
Foto - Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

PSG'nin de transfer girişimlerinde bulunduğu genç oyuncu için bir başka dünya devi daha devreye girdi.

#7
Foto - Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

İşte flaş transfer haberinin tüm detayları…

#8
Foto - Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; Sacha Boey, Bayern Münih'in transfer listesinde yer alıyor.

#9
Foto - Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

Alman devinin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Galatasaraylı futbolcu için devre arasında girişimlerin başlaması bekleniyor.

#10
Foto - Galatasaray’dan transferde yine büyük vurgun: Bu gidiş 'Bu kadar da olur mu' dedirtecek!

Sabah'a göre; PSG'nin de ilgilendiği Sacha Boey için ara transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe flaş tekliflerin gelmesi bekleniyor.

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