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Spor
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Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

2024-03-19 22:12:19
Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı Vinicius'un son dakika golüyle 4-3 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışında hata yapmadı. Bu sezon kadrosuna birçok yıldızı ekleyen Galatasaray, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmek adına transfer girişimlerine başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, takımında mutsuz olduğu ortaya çıkan Milli yıldız için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında zorlu Kasımpaşa deplasmanında Vinicius'un son dakika golüyle 4-3 galip gelen Galatasaray, zirve yarışında hata yapmadı.

#2
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'deki yenilmezliğini 18 maça çıkarırken, son 11 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

#3
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasında attığı gollerle Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye yükseltti.

#4
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı maçlarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

#5
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Bu arada Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çeken Galatasaray, ilk kez 3 gol yedi.

#6
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Sezon başında kadrosunu yıldızlarla dolduran Cimbom, yeni sezon için daha güçlü bir kadro oluşturmak adına şimdiden harekete geçti.

#7
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Gündeme gelen transfer iddialarına göre Galatasaray yönetimi, Benfica ile kriz yaşayan Orkun Kökçü'yü yakından takip etmeye başladı.

#8
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

A Spor'un haberine göre, Benfica'nda ayrılmayı düşündüğü iddia edilen Orkun Kökçü için harekete geçen Sarı-kırmızılıların, milli futbolcuyu yeni sezonda 1 yıllığına kiralamayı hedeflediği iddia edildi.

#9
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

23 yaşındaki Orkun Kökçü, geçtiğimiz günlerde Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt hakkında yapmış olduğu açıklamalar sonrası kadro dışı kalmıştı.

#10
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Milli oyuncunun da Portekiz deviyle ipleri koparmak üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı.

#11
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Öte yandan Aslan'ın, Avrupa'da piyasası bulunan milli yıldızı Şampiyonlar Ligi faktörü ve son dönemde yaşanan başarıları göstererek ikna etmeyi planladığı kaydedildi.

#12
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Feyenoord ile gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerinin dikkatini çeken Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer olarak adından söz ettirdi.

#13
Foto - Galatasaray'dan olay hamle geliyor! Okan Buruk öyle bir operasyonu başlattı ki… Cim-Bom herkesi çok fena ters köşeye yatıracak…

Bu sezon Portekiz deviyle 34 maça çıkan Milli oyuncu 3 gol ve 10 asist kaydetti. Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro. Feyenoord'dan 25 milyon Euro bonservis ücretiyle Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü'nün 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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