Galatasaray'dan Murat Kurum için çok ama çok konuşulacak sözler: İstanbul için büyük şans

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Sayın Bakan’ın bu seçimlerle ilgili Galatasaray’a yapacağı projeler ile ilgili çok doyurucu bilgiler aktardı. Sayın Bakan ile Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 yıl öncesine kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat’taki deprem felaketinde çok yakın bir iş birliğimiz oldu. Galatasaray olarak depremin birinci gününden itibaren Bakanımız ile birlikte oradaydık. Galatasaray’ın yapması gerekenleri kendisi ile her gün istişare ettik. Bu manada orada verdiğimiz hizmetin öncülüğünü de kendisi yapmış oldu. Büyük bir konteyner kent yaptık. Şuan orada yaşam devam ediyor. Bölgeden verilen göç sebebiyle kendisi bana kalıcı konutun önemli olduğunu söyledi. Biz de Galatasaray olarak 300 tane kalıcı konutun yapımını üstlenebileceğimizi söyledik. Bununla ilgili de bir protokol yaptık. Özellikle kalıcı konutlarla ilgili projeler devam ediyor. Bundan sonraki faaliyetlerimizde depremin yaralarını sarmak, oradaki vatandaşlarımıza gereken ilgiyi ve desteği göstermek için Galatasaray her zaman hazır. Bugüne kadar Sayın Bakanımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Sayın Bakanımızın İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur. Özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim. Bu konu ile ilgili olarak 31 Mart seçimlerinin Türkiye için, İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanıma da başarılar diliyorum” dedi.