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Spor
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Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

2024-05-12 13:30:35
Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğa 4 puan uzaklıkta bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Deneyimli çalıştırıcı sürpriz bir ismi listesine eklerken; bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçeli taraftarlar çok kızacak. İşte tüm gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya lider konumda giren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık bir fark bulunuyor.

#3
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Geride kalan süreçte G.Saray, 35 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 96 puan topladı.

#4
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Teknik direktör Okan Buruk'la birlikte bu sezon rekorları egale eden G.Saray, iç sahada 18'de 18 yaptı.

#5
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Öte yandan bu 3 maçtan en az 4 puan çıkarması halinde G.Saray, diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

#6
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Bir yandan seçim hazırlığını sürdüren yönetim, öte yandan gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.

#7
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun sonuna yaklaşırken gelecek planlamaları kapsamına raporunu iletti.

#8
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcı, takımın korunmasını isterken beklenen tekliflerin gelmesi halinde oyuncuların önü açılacak.

#9
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

G.Saray'da ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak olacak. Böylelikle hem takım bütçesi azaltılacak hem de yeni gelecek transferlere kaynak yaratılacak.

#10
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

3 ismin sözleşmesi biterken, Sergio Oliveira'ya da teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

#11
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Uygun tekliflerin gelmesi halinde Tete ve Wilfried Zaha'yla da yolların ayrılması bekleniyor.

#12
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Ayrıca kiralıktan dönecek futbolcular konusunda da Okan Buruk, kamp sonrası kararını verecek.

#13
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

#14
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Bu kapsamda ayrılacak futbolcuların yerini kaliteli yabancılarla doldurmak isteyen Cimbom, transferde düğmeye bastı.

#15
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi'nin arkasına onu aratmayacak bir forvet takviyesi istediğini dile getirdi.

#16
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

İşte detaylar...

#17
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

G.Saray, Carlos Vinicius'un ayrılacak olması ve Icardi'nin arkasına güvenebileceği bir takviye yapmak istemesi sebebiyle Michy Batshuayi'yi liste başına yazdı.

#18
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Sarı-kırmızılılar şampiyon olması halinde Belçikalı golcüyü Şampiyonlar Ligi biletiyle ikna etmek istiyor.

#19
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

30 yaşındaki futbolcu ülkemizde F.Bahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ta da forma giymişti.

#20
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Bonservisinin elinde olacak olmasının yanı sıra ligi iyi tanıması Batshuayi'yi diğer adayların önüne çıkardı.

#21
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Mertens'le sözleşme görüşmelerine başlayacak Cimbom, bu transferde vatandaşını kullanmayı hedefliyor.

#22
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Belçikalı santrfor bu sezon 41 maça çıkarken 23 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.704 dakika sahada kaldı.

#23
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

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