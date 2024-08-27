Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

Galatasaray’da iç bilgilerin sızdırılması ve karaborsa skandalları gündemdeki yerini korurken Telegol Moderatörü Serhat Ulueren’e konuşan Fatih Altaylı Galatasaray’daki skandalların perde arkasını anlattı. Fatih Altaylı; "Galatasaray'da yaklaşık 1, 1.5 senedir bilet meselesi vardı. Bunu gündeme ilk ben getirmedim. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak getirdi. Yaklaşık 10-15 gün önce bir grup Galatasaray kongre üyesi konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Evraklarını yayınladılar. Daha sonrasında ben bunu gündeme getirdikten sonra Başkan Dursun Özbek beni aradı, 'Elinde belge var mı?' dedi. Ben de 'Elimde belge yok ama tüm camia bunu konuşuyor, nitekim seninle de aylar önce konuştuk' demiştim. Dursun Özbek son olarak 'Transfer dönemi bitsin, bu olayların peşine düşeceğim' şeklinde konuştu. Ama bu sözler de boşta kaldı. Daha sonrasında yönetici Eray Yazgan benimle ilgili abuk subuk tweet attı. Ben bunun hesabını soracağım. Çünkü haddini aşan bir paylaşımda bulundu. O işler kendisini aşar" ifadelerini kullandı.