Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

"Galatasaray stadında bilet ve kombine bulmak kesinlikle mümkün değil. Maçlar öncesi biletler satışa çıkıyor ve 15 saniye içerisinde tükeniyor. Benim ve bazılarının da bildiği belirli adreslere fahiş fiyatlara biletler satılıyor. 3-5 katı veya 10 katından biletler yok oluyor. Maçına göre değişiyor. Şimdi biz bunu söyledikten sonra görüyoruz ki biletler alınabilir duruma gelmeye başladı. Belli ki bunun içerisi Passolig'de diğeri kulübün içerisinde. Bu uçları bulmak benim değil, Galatasaray yönetiminin işi. Belli ki burada UltrAslan ile ortak bir çıkar durumu var. Galatasaray'ın paralarının başkalarına peşkeş çekiliyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Başkan Dursun Özbek konuşmuyor, belki o da bu işin içerisinde olabilir. Ben dünkü çocukların, bir takım çulsuzların Galatasaray'ın parasıyla zengin olmasına izin vermem. 20-22 yıl önce yönetiminde yer aldığım Başkan Mehmet Cansun'u bile eleştirmiştim"