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Spor
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Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

2024-08-27 10:57:55
Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

Youtuber Fatih Altaylı şimdi de karıştırmak için gözünü Galatasaray'a dikti...

#1
Foto - Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

Galatasaray'da art arda yaşanan skandalların ardından Fatih Altaylı olayların perde arkasını açıkladı. Telegol Moderatörü Serhat Ulueren’e konuşan Fatih Altaylı isim vererek açıklamalarda bulundu. 'Galatasaray'da bir çeteleşme var. Bu çeteleşme beni hedef olarak ortaya koydu. Bu işlerin içerisinde UltrAslan varsa bu işlerden Alper Narman sorumludur. Bu yüzden kendisine sorulmalı.' dedi.

#2
Foto - Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

Galatasaray’da iç bilgilerin sızdırılması ve karaborsa skandalları gündemdeki yerini korurken Telegol Moderatörü Serhat Ulueren’e konuşan Fatih Altaylı Galatasaray’daki skandalların perde arkasını anlattı. Fatih Altaylı; "Galatasaray'da yaklaşık 1, 1.5 senedir bilet meselesi vardı. Bunu gündeme ilk ben getirmedim. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak getirdi. Yaklaşık 10-15 gün önce bir grup Galatasaray kongre üyesi konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Evraklarını yayınladılar. Daha sonrasında ben bunu gündeme getirdikten sonra Başkan Dursun Özbek beni aradı, 'Elinde belge var mı?' dedi. Ben de 'Elimde belge yok ama tüm camia bunu konuşuyor, nitekim seninle de aylar önce konuştuk' demiştim. Dursun Özbek son olarak 'Transfer dönemi bitsin, bu olayların peşine düşeceğim' şeklinde konuştu. Ama bu sözler de boşta kaldı. Daha sonrasında yönetici Eray Yazgan benimle ilgili abuk subuk tweet attı. Ben bunun hesabını soracağım. Çünkü haddini aşan bir paylaşımda bulundu. O işler kendisini aşar" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

Sözlerine devam eden gazeteci; "Daha sonra başka bir Galatasaray yöneticisi, daha önce önce Adnan Oktar'ın müridleri arasında yer alan ve Acun Ilıcalı ile fazla içli dışlı ilişkileri olduğu için bu Fenerbahçe'nin eline geçen Galatasaray'ın transfer, kontrat ve görüşme belgeleriyle ilgili müsebbibi olduğu konuşulan kişi Bora Bahçetepe de benimle ilgili bir paylaşımda bulundu. Bu adam nasıl yönetimin içerisine sızdı anlamış değilim..."

#4
Foto - Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

"Galatasaray'da bir çeteleşme var. Bu çeteleşme beni hedef olarak ortaya koydu. Bu işlerin içerisinde UltrAslan varsa bu işlerden Alper Narman sorumludur. Bu yüzden kendisine sorulmalı. Hiçbir işi olmamasına rağmen yaptırdığı villalar ve altındaki lüks arabalar Galatasaray camiasında soruluyor. Eray Yazgan kulüp sekreteri olduğu için sorulmalı. Umarım Başkan bu işlerden rahatsız olur ve bir soruşturma yapar. Çünkü bu belge ve bilgiler kulüpte yer alıyor."

#5
Foto - Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

"Galatasaray stadında bilet ve kombine bulmak kesinlikle mümkün değil. Maçlar öncesi biletler satışa çıkıyor ve 15 saniye içerisinde tükeniyor. Benim ve bazılarının da bildiği belirli adreslere fahiş fiyatlara biletler satılıyor. 3-5 katı veya 10 katından biletler yok oluyor. Maçına göre değişiyor. Şimdi biz bunu söyledikten sonra görüyoruz ki biletler alınabilir duruma gelmeye başladı. Belli ki bunun içerisi Passolig'de diğeri kulübün içerisinde. Bu uçları bulmak benim değil, Galatasaray yönetiminin işi. Belli ki burada UltrAslan ile ortak bir çıkar durumu var. Galatasaray'ın paralarının başkalarına peşkeş çekiliyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Başkan Dursun Özbek konuşmuyor, belki o da bu işin içerisinde olabilir. Ben dünkü çocukların, bir takım çulsuzların Galatasaray'ın parasıyla zengin olmasına izin vermem. 20-22 yıl önce yönetiminde yer aldığım Başkan Mehmet Cansun'u bile eleştirmiştim"

#6
Foto - Galatasaray'daki köstebek kim? Bir karıştırmadığı Galatasaray kalmıştı o işe de girdi… Yeni kararları olay oldu

Hafta sonu Galatasaray'ın gündemiyle ilgili bilgi veren Ulueren; "Ey büyük Galatasaraylılar! Dursun Özbek yalan sölüyor, doğruları söylemiyor. Bilet konusuyla iligli çıkan iddiaların kanıtlarını Pazartesi günü açıklayağım. Sizlerden bana gelen 4 tane büyük ihbar oldu. Galatasaray'da sezon başında kombine biletleri satışa çıkıyor, birkaç saat içerisinde tükeniyor ama taraftarlar bu biletleri alamıyorlar. Çünkü kale arkasındaki tribünlerin elektronik ortamdan değil, el altından verildiği bir gerçek. 52 bin kapasiteli bir stattaki biletlerin 1 saat içerisinde tükenme ihtimali yok." demişti.

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