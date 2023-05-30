2023-05-30 23:49:09 Galatasaray'da bu sezonun en'leri
Ankaragücü galibiyeti ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın bu sezonki ‘En’leri...
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Ankaragücü galibiyeti ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın bu sezonki ‘En’leri...
Şu ana kadar 34 maç oynayan Aslan, müsabaka başına ortalama 2.41 puan kazandı.
Galatasaray'da bu sezon; En sık gerçekleşen skor: 2-1 (9 kez) En yaygın toplam gol sayısı: 3 (12 kez)
Forma giyen en genç isim: Hamza Akman (18 yaş - 1 maç)
Forma giyen en yaşlı isim: Bafetimbi Gomis (37 yaş – 22 maç)
En çok maça çıkan oyuncu: Kerem Aktürkoğlu (33 kez)
En çok süre alan oyuncu: Victor Nelsson (3 bin 55 dakika)
En çok sarı kart gören oyuncu: Sacha Boey (8 kez)
En çok kırmızı kart gören oyuncu: Abdülkerim Bardakcı (2 Kez)
En çok ikili mücadele kazanan / top çalan futbolcu: Lucas Torreira (Maç başına 2.8)
En çok gol beklentisi oluşturan futbolcu: Bafetimbi Gomis (1.07)
En çok kilit pas atan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (Maç başına 2.1)
En çok isabetli şut atan futbolcu: Mauro Icardi (Maç başına 1.7)
En çok pozisyon hazırlayan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (16)
En çok gol atan futbolcu: Mauro Icardi (21 Gol)
En çok asist yapan futbolcular: Kerem Aktürkoğlu (10 asist)
18 / 21 En çok reyting toplayan futbolcu: Mauro Icardi (7.56)
Güncel piyasa değeri en yüksek olan isim: Nicolo Zaniolo (28 milyon Euro)
Güncel piyasa değeri en düşük olan oyuncu: Baran Aksaka (100 bin Euro)
Güncel piyasa değeri en düşük olan oyuncu: Baran Aksaka (100 bin Euro)
21 / 21 Sarı Kırmızılı takım ayrıca; * Ligde en çok golü ceza sahasından buldu. (67) * Ligde en çok gol beklentisi oluşturan takım oldu. (2.53 xG) * Ligde en çok gol yemeden maç bitiren takım oldu. (16) * Ligde en çok kontra ataktan gol bulan ekip oldu (21)
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