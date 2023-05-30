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Spor
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Galatasaray'da bu sezonun en'leri

2023-05-30 23:49:09
Galatasaray'da bu sezonun en'leri

Ankaragücü galibiyeti ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın bu sezonki ‘En’leri...

#1
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

Şu ana kadar 34 maç oynayan Aslan, müsabaka başına ortalama 2.41 puan kazandı.

#2
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

Galatasaray'da bu sezon; En sık gerçekleşen skor: 2-1 (9 kez) En yaygın toplam gol sayısı: 3 (12 kez)

#3
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

Forma giyen en genç isim: Hamza Akman (18 yaş - 1 maç)

#4
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

Forma giyen en yaşlı isim: Bafetimbi Gomis (37 yaş – 22 maç)

#5
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok maça çıkan oyuncu: Kerem Aktürkoğlu (33 kez)

#6
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok süre alan oyuncu: Victor Nelsson (3 bin 55 dakika)

#7
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok sarı kart gören oyuncu: Sacha Boey (8 kez)

#8
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok kırmızı kart gören oyuncu: Abdülkerim Bardakcı (2 Kez)

#9
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok ikili mücadele kazanan / top çalan futbolcu: Lucas Torreira (Maç başına 2.8)

#10
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok gol beklentisi oluşturan futbolcu: Bafetimbi Gomis (1.07)

#11
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok kilit pas atan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (Maç başına 2.1)

#12
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok isabetli şut atan futbolcu: Mauro Icardi (Maç başına 1.7)

#13
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok pozisyon hazırlayan futbolcu: Kerem Aktürkoğlu (16)

#14
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok gol atan futbolcu: Mauro Icardi (21 Gol)

#15
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

En çok asist yapan futbolcular: Kerem Aktürkoğlu (10 asist)

#16
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

18 / 21 En çok reyting toplayan futbolcu: Mauro Icardi (7.56)

#17
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

Güncel piyasa değeri en yüksek olan isim: Nicolo Zaniolo (28 milyon Euro)

#18
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

Güncel piyasa değeri en düşük olan oyuncu: Baran Aksaka (100 bin Euro)

#19
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

Güncel piyasa değeri en düşük olan oyuncu: Baran Aksaka (100 bin Euro)

#20
Foto - Galatasaray'da bu sezonun en'leri

21 / 21 Sarı Kırmızılı takım ayrıca; * Ligde en çok golü ceza sahasından buldu. (67) * Ligde en çok gol beklentisi oluşturan takım oldu. (2.53 xG) * Ligde en çok gol yemeden maç bitiren takım oldu. (16) * Ligde en çok kontra ataktan gol bulan ekip oldu (21)

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