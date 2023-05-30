Galatasaray'da bu sezonun en'leri

21 / 21 Sarı Kırmızılı takım ayrıca; * Ligde en çok golü ceza sahasından buldu. (67) * Ligde en çok gol beklentisi oluşturan takım oldu. (2.53 xG) * Ligde en çok gol yemeden maç bitiren takım oldu. (16) * Ligde en çok kontra ataktan gol bulan ekip oldu (21)