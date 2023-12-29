Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

Son dakika haberi: 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupayı 6 kez ile en çok kazanan takım olan Galatasaray, ezeli rakibini yenip 2023'ü zaferle kapatmanın peşinde... Ligde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, en son 2014'te sarı-kırmızılı rakibini mağlup ederek müzesine götürdüğü kupayı tekrar almak istiyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımın da teknik adamları Okan Buruk ve İsmail Kartal, bu maç için imha planlarını hazırladı. İşte 10'ar maddede teknik adamların imha planı...