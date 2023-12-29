  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nereden nereye! Süper Lig'de 2023 yılında en çok değer kaybeden futbolcular: Zirvede kim var?

Allah yağdırdı, İSKİ övünüyor

Antalyaspor'dan bir bomba itiraf daha! Akdeniz'den Almanya'nın dev takımına! Büyük hamle...

Kuyumcuların büyük sırrı ifşa oldu! Vay vay vay! Bunu duyan, kuyumcuların önünde kuyruk olacak

Cicim ayları da değil, cicim günleri bitti... Fatih Terim'e Yunanistan'da büyük şok! Daha maça çıkmadan istemediler

Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

Daha önce de asgari ücreti bilmişti! Asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili konuşan Fatih Portakal, canlı yayında ağzından kaçırdı: Erdoğan şimdi de bunu yapacak

Merkez Bankası resmen harekete geçti! Dolar için karar aldılar! Sadece iki gün sonra… Bakalım şimdi ne olacak

Tavuk ve et yaparken bir kaşık kakao eklemek bakın ne işe yarıyormuş? Gözlerinize inanamayacaksınız! Aşçıların yıllardır sakladığı o sır sonunda ortaya çıktı

Real Madrid'den Arda Güler kararı! İşler değişti, Suudi Arabistan'a gidiyor: İşte o hayrete düşüren haber…
Spor
34
Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

2023-12-29 11:33:28
Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

Son dakika haberi: 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupayı 6 kez ile en çok kazanan takım olan Galatasaray, ezeli rakibini yenip 2023'ü zaferle kapatmanın peşinde... Ligde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, en son 2014'te sarı-kırmızılı rakibini mağlup ederek müzesine götürdüğü kupayı tekrar almak istiyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımın da teknik adamları Okan Buruk ve İsmail Kartal, bu maç için imha planlarını hazırladı. İşte 10'ar maddede teknik adamların imha planı...

#1
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

Sabah'a göre; Okan Buruk ve İsmail Kartal, bu maç için imha planlarını hazırladı. İşte 10'ar maddede teknik adamların imha planı...

#2
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

10 MADDEDE FLORYA - KONTROL YOK HÜCUM VAR!

#3
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

1- Suudi Arabistan'a kaybetmeden gitmek isteyen Galatasaray, Kadıköy'de bu yüzden kontrollü oyunu tercih etti.

#4
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

2- Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak istediğini alan Galatasaray moralli olarak Süper Kupa'ya hazırlandı.

#5
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

3- Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi ve takımını salı akşamı Florya'da topladı.

#6
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

4- Fiziksel olarak yıpranan Ziyech (Kadroya alınmadı) ve İcardi haftayı aktif dinlenerek geçirdi.

#7
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

5- Süper Kupa'ya Şampiyonlar Ligi maçlarında olduğu gibi hazırlanan Galatasaray, son taktik çalışmayı Riyad yolculuğu öncesi Florya'da yaptı.

#8
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

6- Sakat Oliveira, Sanchez, Ziyech ve izinli Angelino'dan yoksun olarak Arabistan'a gitti.

#9
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

7- Son derbinin 11'ine göre Ziyech yerine Tete, Mertens yerine Zaha'nın dev maça başlaması bekleniyor.

#10
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

8- Fred'in döneceğini dikkate alan teknik heyet, rakip analizlerini Brezilyalı yıldıza göre yaptı.

#11
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

9- Zaha başta olmak üzere Suudi Arabistan piyasasına çıkacak sarı-kırmızılı oyuncuların performansına yönetim cephesinde güveniliyor.

#12
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

10- Erden Timur, tesise gelerek oyunculara en geç bir haftada alacakların kapatılacağının sözünü verdi.

#13
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

10 MADDEDE SAMANDIRA - İMHA PLANI: DURAN TOPLAR

#14
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

1- Ligdeki derbide isabetli şut atamayan Fenerbahçe'de ilk olarak teknik heyet, oyunculara moral konuşmaları yaptı.

#15
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

2- Başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra'ya ziyarette bulundu ve prim sözü verdi.

#16
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

3- Cezası biten Fred'in oynaması ile birlikte moraller daha da yerine geldi.

#17
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

4- Fred'in yokluğunda pas düzeni değişen sarı-lacivertliler yeniden normal şablonunda oynayacak.

#18
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

5- Stoperde görevini başarı ile yerine getiren Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'dan tam not alırken bugün de Djiku ile partner olacak.

#19
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

6- Cengiz Ünder, ligdeki derbide etkisiz bir 45 dakika geçirmişti. Milli oyuncu bu kez kulübede şans bekleyecek.

#20
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

7- Edin Dzeko, ligdeki maçta büyük üzüntü yaşadı. Bugün kupayı kazanarak kendini affettirmek isteyen oyuncu tamamen derbiye konsantre olmuş durumda.

#21
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

8- Son 2 haftadır kötü bir performans ortaya koyan Dusan Tadic, İsmail Kartal ile özel bir görüşme yaptı. Beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kanarya'nın hocası, Tadic'e moral verdi.

#22
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

9- Miguel Crespo ve İsmail'i idman performanslarına göre seçen deneyimli teknik adam son taktik idmanda İsmail Yüksek'i 11'de başlattı.

#23
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

10- Bu sezon duran toplarda başarısız olan Fenerbahçe, derbiye özel duran top çalıştı.

#24
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

#25
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

#26
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

#27
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

#28
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

#29
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

#30
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

#31
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

#32
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

#33
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe bombası: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

İmamoğlu başkanlık forsuyla karşısına dizdiği gazetecilere ayar çekti!
Siyaset

İmamoğlu başkanlık forsuyla karşısına dizdiği gazetecilere ayar çekti!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sözcü TV canlı yayınına katıldı.
BAE'de dikkat çeken tuhaf bakanlık! Gündeme düşen dünyanın en sıra dışı bakanlıklarından
Aktüel

BAE'de dikkat çeken tuhaf bakanlık! Gündeme düşen dünyanın en sıra dışı bakanlıklarından

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları tam gaz devam ederken halkına sürekli siyasi, diplomatik ve insani des..
Albayrak çiftinden Galata Köprüsü'ndeki eyleme davet!
Gündem

Albayrak çiftinden Galata Köprüsü'ndeki eyleme davet!

Milli İrade Platformu öncülüğünde 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde, Filistinli kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için eylem yapılacak.
İtalya'dan İsrail'e diplomatik tokat
Dünya

İtalya'dan İsrail'e diplomatik tokat

İsrail'in Roma Büyükelçisi olarak atamak istediği, Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminin uzun süredir beledi..
Cezası var: O konutlar için flaş karar!
Ekonomi

Cezası var: O konutlar için flaş karar!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanmış olan yönetmelik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Turizm amaçlı kiralanan konutlar için izin belge..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İmamoğlu’nu rezil rüsva etti “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İmamoğlu’nu rezil rüsva etti “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda TOKİ'nin vadettiği projelerde mağduriyet yaşayan vatandaşları anlatarak eleştirilerde bulundu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23